Trumpove clá by americkú domácnosť stáli asi 1700 dolárov ročne, ukázala analýza

Bývalý americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP

Plošné dovozné clá vo výške desať percent, ako ich v prípade víťazstva v prezidentských voľbách plánuje zaviesť kandidát Republikánskej strany Donald Trump, by znamenali zvýšenie cien, ktoré by americkú domácnosť stálo až 1700 USD ročne. Záťaž pre domácnosti by zodpovedala 1,8 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z analýzy washingtonského Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku (PIIE).

Spoluautorka štúdie Kimberly Clausingová na otázku ČTK dodala, že súčasné Trumpove návrhy sú výrazne škodlivejšie ako opatrenia, ktoré zaviedol v čase svojho prvého funkčného obdobia, aj ako clá zavedené prezidentom Joom Bidenom. Trumpova protikandidátka z Demokratickej strany Kamala Harrisová by s ochranárskymi opatreniami zaobchádzala výrazne obozretnejšie, myslí si Clausingová.

Trump sa chystá zaviesť plošné desaťpercentné clo na všetok dovoz a 60-percentné clo na dovoz z Číny. Opatrenie by podľa analýzy Clausingovej a jej kolegyne Mary Lovelyovej zasiahlo domácich spotrebiteľov, viedlo k zdraženiu tovaru a poškodilo nižšie a stredné príjmové vrstvy. Clá podľa autoriek predstavujú regresívne zdanenie – väčšiu finančnú záťaž prenáša na nízkopríjmových obyvateľov, ktorí vynakladajú väčšiu časť svojich príjmov.

Trump neskôr spomenul, že by plošný dovozný poplatok mohol predstavovať aj 20 percent. Podľa dodatočného výpočtu autoriek štúdie by to priemernú americkú domácnosť ročne stálo 2600 USD, teda o 900 dolárov viac ako pôvodný nápad na clá polovičný. „Tieto politické opatrenia by tiež vyvolali rozsiahle odvetné opatrenia, ktoré by poškodili americký export. Hrozilo by riziko stagnácie doma aj v zahraničí v dôsledku kombinácie tlakov na rast cien a negatívnych ekonomických šokov, „oznámila Clausingová ČTK.

Obchodné vojny v rokoch 2018 až 2019

Čína za obchodné vojny v rokoch 2018 až 2019 zaviedla clá na 58 percent amerického exportu s priemernou sadzbou 21 percent, čím boli zasiahnuté najmä americké poľnohospodárske produkty a výrobcovia strojárskeho vybavenia. Štúdia tiež upozorňuje na možné negatívne dopady na zamestnanosť. Na záver analýza varuje, že navrhované colné opatrenia Spojeným štátom neprinesú potrebný finančný prínos.

Ochranárskych opatrení sa podľa Clausingovej zrejme úplne nevzdá ani Harrisová, nič však nenasvedčuje tomu, že by bola taká radikálna ako Trump. „Očakávala by som, že Harrisová bude presadzovať cielenejší a diferencovanejší prístup k obchodnej politike, ktorý bude klásť dôraz na spoluprácu s partnermi a spojencami,“ spresnila Clausingová. Pripomenula tiež, že Harrisová Trumpov nápad na plošné clá označila za „národnú daň z predaja“ a opakovane ho za tento návrh kritizovala.

Ochranársky prístup k medzinárodnému obchodu pritom v americkej politike prevláda už osem rokov, od prvého Trumpovho prezidentstva. Ním zavedené clá, ktoré platia od roku 2018 a 2019, sa vzťahujú na čínske výrobky v hodnote približne 300 miliárd dolárov a niektoré kovové produkty z ďalších krajín.

Clá na dovoz výrobkov z Číny nezrušil ani Biden, ktorý dokonca navrhol uvaliť na vybraný čínsky tovar ďalšie clá v hodnote 18 miliárd USD. „Vo svetle účinnosti, potažmo neúčinnosti, týchto ciel pri dosahovaní hlavných politických cieľov existuje dobrý dôvod na prehodnotenie,“ domnieva sa Clausingová. Rozsah Trumpových ciel je však podľa nej bezprecedentný. „Na objem obchodu sú viac ako 170-krát rozsiahlejšie ako dodatočné clá, ktoré zaviedol Biden, a viac ako desaťkrát vyššie ako objem obchodu, na ktorý smerovali jeho pôvodné clá. „