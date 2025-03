Trumpov chaos na trhoch osekáva už aj naše dôchodkové úspory: Je dôvod na paniku?

Predmety podporujúce prezidenta Donalda Trumpa vystavené na stanovisku na parkete burzy cenných papierov v New Yorku. Foto: SITA/AP

Pokles akciových trhov z posledných týždňov už cítia aj sporitelia v druhom pilieri. Ich úspory na osobných dôchodkových účtoch totiž negatívne reagujú na prepad akcií či akciových indexov. Šéf asociácie správcov dôchodkových úspor však upokojuje a upozorňuje, že pokles akciových trhov sa síce môže prejaviť na výške úspor sporiteľov, no samotných dôchodkov sa dotýka len minimálne, ak vôbec.

Americké akciové indexy zažívajú v poslednom mesiaci relatívne prudké postupné výpredaje. Všetky tri hlavné americké akciové indexy napriek piatkovému oživeniu zaznamenali za celý minulý týždeň výrazné straty. Dow Jones padol takmer o 3,1 % a má za sebou najhorší týždeň od marca 2023. S&P 500 a Nasdaq klesli o viac ako 2 % a zaznamenali štvrtý stratový týždeň po sebe.

Takýto vývoj na akciových trhoch už cítia vo svojich dôchodkových fondoch aj sporitelia v druhom pilieri. Negarantované fondy napríklad zaznamenávajú od začiatku tohto roka až na dve výnimky záporné zhodnotenie. Aktuálny pokles však prichádza po priaznivých mesiacoch v minulom roku, čiže celkové zhodnotenie majetku v negaratovaných fondoch v dlhšom horizonte, napríklad jedného roka, v priemere presahuje stále 10 percent.

Na tento fakt upozorňuje aj predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Miroslav Kotov. Aktuálny pokles akciových trhov o približne 10 percent za posledný mesiac ich totiž podľa jeho slov vrátil na úrovne, kde boli na začiatku posledného štvrťroka 2024. Ich výkonnosť za posledné roky je však stále nadpriemerná.

„Finančné trhy, zvlášť tie akciové, kolíšu. Kým je to v rovine teoretickej, väčšina z nás tomu rozumie a akceptuje to. Horšie to však už je v prípade, keď na tých trhoch v čase, keď klesajú, máme svoje investície. Aj tie dôchodkové,“ uvádza Kotov.

Šéf asociácie správcov dôchodkových úspor zároveň upozorňuje, že je potrebné rozlišovať medzi výškou úspor a výškou dôchodku. „Kým si sporíme prostriedky na našom dôchodkovom účte sú úsporami. Dôchodkom sa stanú až v momente, keď ich začneme čerpať. Dôležitá je teda koncová výška úspor, v čase dôchodku, a nie v každom momente počas 40 ročnej doby sporenia. Pokles akciových trhov sa prejaví na výške úspor sporiteľov, na samotných dôchodkoch len minimálne, ak vôbec,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk Kotov.

Dopad poklesu, ale na druhej strane aj rastu, na majetok jednotlivých sporiteľov závisí od toho, akú časť úspor majú v akciovom indexovom fonde a koľko v garantovanom dlhopisovom fonde. Mladší sporitelia, ktorí majú v indexových fondoch podstatne viac svojich úspor, majú podľa Miroslava Kotova podstatne viac aj času do dôchodku. „A teda času, za ktorý sa akciové trhy zo súčasných poklesov môžu pozviechať a vrátiť sa na rastovú trajektóriu. Preto je dôležité nepanikáriť, nepresúvať úspory z fondu do fondu ale nechať ich rozložené v súlade s vekom a časom do konca sporenia,“ dodáva.

Sporiteľov chránia aj nastavené pravidlá investovania

Naopak, ak sporiteľ v indexovom fonde nemá žiadne úspory , vývoj na akciových trhoch môže sledovať ako nezaujatý divák, netýka sa ho. Sporitelia v druhom pilieri, ktorí sa vekom blížia k dôchodkovému veku, majú väčšinou úspory v garantovanom fonde. A tí, ktorí majú časť úspor v indexovom fonde, tak tento podiel zväčša držia v rozpätí 10 – 20 percent.

„A teraz trocha matematiky – jedna desatina z jednej desatiny je jedna stotina celku. Ak teda sporiteľ má 10 percent úspor v akciovom indexovom fonde, a ten poklesne o 10 percent, celkové úspory sporiteľa poklesnú približne o jedno percento. To rozhodne nie je dôvod na paniku. Víťaz v maratóne nemusí byť prvý na pätnástom kilometri. Musí to však mať správne rozbehnuté, to je dôležité na výborný čas a umiestnenie v cieli,“ dodáva šéf ADSS.

