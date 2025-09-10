Trump zvyšuje clá na indický tovar, zároveň chystá nové rokovania o obchode s Indiou

Americký prezident Donald Trump chce s Indiou rokovať o obchodných vzťahoch, aj napriek sankčným clám, ktoré uvalil Washington na ázijskú krajinu z dôvodu jej pokračujúcich nákupov ruskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Rokovania o odstránení obchodných bariér pokračujú, napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social a dodal, že v najbližších týždňoch bude rokovať so svojim „veľmi dobrým priateľom“, indickým premiérom Narédrom Módím. Podľa Trumpa Naí Dillí nákupom ruskej ropy pomáha Moskve financovať vojnu na Ukrajine a z tohto dôvodu sa rozhodol zvýšiť pôvodné 25-percentné dovozné clá na viaceré indické produkty až na 50 %.

India absolvovala s predstaviteľmi americkej vlády päť kôl obchodných rokovaní, počas ktorých predstavitelia krajiny verili, že by mohli dohodnúť clá na úrovni 15 %. Rozhovory však boli nakoniec neúspešné.

