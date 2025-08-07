Trump zvažuje výmenu šéfa Fedu: Waller je horúcim kandidátom po kritike úrokov

Favoritom v tíme amerického prezidenta Donalda Trumpa na pozíciu šéfa americkej centrálnej banky (Fed) sa javí guvernér Fedu Christopher Waller. Uviedla to vo štvrtok agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s diskusiami.
Trump opakovane kritizoval súčasného prezidenta Fedu Jeroma Powella za udržiavanie úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni, zatiaľ čo prezident preferuje ich redukciu. Dokonca sa vyjadril, že by Powella najradšej vyhodil, neskôr však od svojich hrozieb ustúpil, pokračuje však v hľadaní Powellovho nástupcu.
Poradcovia Donalda Trumpa oceňujú Wallera za jeho uprednostňovanie menovej politiky vychádzajúcej skôr z prognóz než z aktuálnych ekonomických údajov. Okrem toho poukazujú na jeho komplexné znalosti systému Fedu. Do funkcie guvernéra americkej centrálnej banky bol Waller menovaný Donaldom Trumpom počas jeho prvého funkčného obdobia v roku 2020.
Šance pre Christophera Wallera vzrástli aj potom, ako na ostatnom zasadnutí banky koncom júla, keď Fed na veľkú nespokojnosť Trumpa opätovne ponechal hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú, hlasoval za jej zníženie. Uvádzal najmä obavy zo zhoršenia situácie na trhu práce.
Waller už dal najavo, že ak by mu bola funkcia šéfa Fedu ponúknutá, je pripravený ju prijať. Jeromovi Powellovi sa mandát končí 15. mája budúceho roka.