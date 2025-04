Trump zvažuje odvolanie šéfa centrálnej banky Fed Jeroma Powella

Šéf amerického Fedu Jerome Powell. Foto: SITA/AP

Americký prezident Donald Trump už niekoľko mesiacov súkromne zvažuje odvolanie šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella. Uviedol to denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na osoby oboznámené so situáciou. Konečné rozhodnutie, či ho odvolať pred koncom jeho funkčného obdobia na budúci rok, však zostáva neisté. Informuje portál businesstimes.

Podľa WSJ sa tieto diskusie uskutočnili v Mar-a-Lago, prezidentovom súkromnom klube na Floride, kde Trump hovoril s Kevinom Warshom, bývalým guvernérom Fedu. Na stretnutiach sa hovorilo o možnosti prepustiť Powella pred koncom jeho funkčného obdobia a o možnom vymenovaní Warsha za jeho nástupcu, uviedli zdroje.

Warsh prezidentovi radil, aby neodvolal Powella a umožnil mu dokončiť jeho funkčné obdobie. Diskusie s Warshom pokračovali do februára. Iní ľudia blízki prezidentovi však hovorili s Trumpom o ukončení Powellovho mandátu ešte začiatkom marca.

Vo štvrtok (17. 4.) počas stretnutia v Oválnej pracovni Trump vyjadril presvedčenie, že má právomoc Powella odvolať: „Ak budem chcieť, aby odišiel, odíde odtiaľ naozaj rýchlo, verte mi,“ uviedol Trump. Prezident tiež vyjadril svoju nespokojnosť s Powellom a obvinil ho z „politikárčenia“ tým, že neznížil úrokové sadzby.

Akýkoľvek pokus Trumpa odstrániť Powella by pravdepodobne skončil na Najvyššom súde. To by mohlo vrhnúť tieň na Powellovho potenciálneho nástupcu. Okrem toho by možnosť odvolať šéfa Fedu pre politické nezhody mohla destabilizovať finančné trhy.

Guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau v piatok na francúzskom webe Boursorama uviedol, že Powell je príkladným centrálnym bankárom, ktorý hovorí nelichotivú pravdu o ekonomike USA a nepodlieha politickému tlaku.

Powell bagatelizoval pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Fedu v dohľadnom čase a povedal tiež, že colné plány Trumpovej administratívy zvýšia infláciu aj nezamestnanosť.

„Vo všetkom, čo robí, obdivuhodne ukazuje, čo musí urobiť centrálny bankár,“ povedal Villeroy o Powellovi na webe Boursorama „Centrálny bankár musí povedať pravdu nezávisle a to je to, čo urobil. Oceňujem jeho profesionalitu a odvahu,“ dodal.