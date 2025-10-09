Trump vyhrožuje trvalým škrtom v populárnych vládnych programoch: Hrozí koniec dotácií na zdravotnú starostlivosť?

Prezident Donald Trump vo štvrtok 13. februára 2025 vo Washingtone ukazuje podpísaný výkonný príkaz v Oválnej pracovni Bieleho domu. Foto: SITA/AP
Prezident Donald Trump vo štvrtok 13. februára 2025 vo Washingtone ukazuje podpísaný výkonný príkaz v Oválnej pracovni Bieleho domu. Foto: SITA/AP
autor logo


TASR

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že jeho administratíva plánuje využiť pozastavenie činnosti vládnych inštitúcií, tzv. shutdown, na trvalé obmedzenie vládnych programov populárnych u demokratov. To je jeho najnovšia hrozba uprostred patovej situácie po zastavení financovania federálnych inštitúcií a programov, ktoré trvá už deviaty deň. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

„Škrtíme iba programy demokratov,“ povedal Trump počas zasadnutia kabinetu v Bielom dome. Nie je bezprostredne jasné, o ktoré programy by išlo. Trump len povedal, že pôjde o „veľmi populárne programy demokratov, ktoré, úprimne povedané, nie sú populárne u republikánov“. „Chceli to,“ povedal Trump v rámci obviňovania demokratov zo shutdownu. „Takže ochutnáme ich vlastný liek,“ dodal.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Prezident pohrozil, že sa zameria na priority demokratov týždeň po tom, čo vyhlásil, že svojim politickým oponentom spôsobí bolesť za shutdown. Trumpova administratíva v prvý deň pozastavenia činnosti vlády oznámila, že zmrazuje financovanie infraštruktúrnych projektov v New Yorku vo výške približne 18 miliárd USD (15,50 miliardy eur) a ruší približne 8 miliárd USD na financovanie opatrení súvisiacich s klímou pre štáty s demokratickou orientáciou.

Republikáni a demokrati stále nenašli kompromis, ktorý by im umožnil ukončiť krízu. Kľúčovým problémom zostávajú dotácie na zdravotnú starostlivosť. Republikáni naďalej pripisujú vinu za shutdown demokratom, ktorí odmietli podporiť republikánsky návrh zákona o financovaní vlády. Demokrati totiž požadujú, aby akýkoľvek návrh zákona o financovaní zrušil nedávne škrty republikánov v programe Medicaid a predĺžil dotácie v zákone o dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktoré majú vypršať na konci roka.

Viac o téme: Demokrati , Donald Trump , dotácie , republikáni , USA , zdravotná starostlivosť

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy