Trump vyhlásil, že inflácia je pod kontrolou, no ceny potravín a bývania zostávajú vysoké

Washington 12. októbra (TASR) — Miera inflácie v USA v troch z predchádzajúcich štyroch mesiacov vzrástla a je vyššia ako pred rokom, keď pomohla potopiť prezidentskú kampaň Kamaly Harrisovej. Súčasný prezident Donald Trump však tvrdí, že sa infláciu podarilo poraziť. TASR o tom informuje na základe správy AP.
„Ceny potravín klesajú, hypotekárne sadzby klesajú a inflácia bola porazená,“ povedal Trump koncom minulého mesiaca. Aj predseda centrálnej banky Fed Jerome Powell, ktorý mesiace čelil tlaku zo strany Trumpa, v auguste, tesne predtým, ako Fed prvýkrát v tomto roku znížil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, povedal: „Inflácia, hoci je stále zvýšená, výrazne klesla z maxím po pandémii. Riziká rastu inflácie sa znížili.“
Bagatelizovanie faktu, že inflácia je stále nad cieľovou úrovňou Fedu, ktorou sú 2 %, však predstavuje veľké riziko pre Biely dom aj Fed. Prieskumy ukazujú, že mnohí Američania stále vnímajú vysoké ceny ako veľkú záťaž pre svoje financie.
Fed znížil kľúčovú úrokovú sadzbu na základe predpokladu, že clá Trumpovej administratívy spôsobia len dočasný nárast inflácie. Ak sa to ukáže ako nesprávne a inflácia sa zhorší alebo zostane zvýšená dlhšie, ako sa čakalo, mohlo by to ohroziť dôveryhodnosť Fedu v boji proti inflácii.
Práve táto dôveryhodnosť zohráva kľúčovú úlohu pri schopnosti Fedu udržiavať ceny stabilné. Ak sú Američania presvedčení, že centrálna banka dokáže udržať infláciu na uzde, nepodniknú kroky (napríklad požadovanie výrazne vyšších miezd, keď ceny rastú), ktoré by mohli spustiť inflačnú špirálu. Firmy totiž často ďalej zvyšujú ceny, aby kompenzovali vyššie náklady na pracovnú silu.
Clá zatiaľ nezvýšili infláciu v USA tak, ako sa mnohí ekonómovia obávali začiatkom roka. Zostáva tiež hlboko pod vrcholom spred troch rokov na úrovni 9,1 %. Napriek tomu miera inflácie v auguste 2025 dosiahla 2,9 %. Bola tak vyššia ako 2,6 % v rovnakom čase minulého roka a stále sa drží pomerne vysoko nad dvojpercentným cieľom Fedu.
Vláda má na budúci týždeň zverejniť správu o septembrovej inflácii, ale údaje budú pravdepodobne meškať pre pozastavenie činnosti vládnych agentúr a inštitúcií.
Clá zvýšili ceny mnohých produktov, pričom v prípade niektorých tovarov každodennej spotreby rástli rýchlejšie ako pred pandémiou. Ceny potravín v auguste stúpli o 2,7 %, najviac od roku 2015 s výnimkou obdobia pandémie.
Ceny kávy napríklad vyskočili o takmer 21 %, čiastočne preto, že Trump zaviedol 50-percentné dovozné clá pre Brazíliu, popredného vývozcu kávy. A tiež preto, že suchá spôsobené zmenou klímy znížili úrodu kávových zŕn.
Väčšina predstaviteľov Fedu sa stále obáva, že inflácia je príliš vysoká, podľa zápisnice zo zasadnutia Fedu zo 16. – 17. septembra. Napriek tomu sa rozhodli znížiť kľúčovú úrokovú sadzbu, pretože sa viac obávali rizika zhoršenia nezamestnanosti ako vyššej inflácie.
Niektorých ekonómov však znepokojuje, že zavádzanie ciel a ich vplyv na ceny by mohli viesť k viac než len dočasnému zvýšeniu inflácie.