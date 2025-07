Trump vs. Európa: Kto vyhral v boji o clá a čo to znamená pre Slovensko?

Prezident Donald Trump sa v nedeľu 27. júla 2025 stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Foto: SITA/AP

Po dlhých týždňoch rokovaní je na svete náčrt obchodnej dohody medzi USA a Európskou úniou. Aj keď sa nenaplnili pôvodné hrozby až 30-percentných ciel na tovar dovážaný do Spojených štátov amerických, aj dohodnuté clá môže Slovensko výrazne pocítiť. Aký môže byť ich dopad, zosumarizoval analytik XTB Matej Bajzík.

Dohoda medzi Donaldom Trumpom a Ursulou von der Leyen je zatiaľ len politickým rámcom, nejde o plnohodnotnú obchodnú dohodu, takže detaily sa ešte môžu meniť. Už teraz však podľa Mateja Bajzíka vieme, že väčšina európskeho exportu do USA bude podliehať 15 % clu, vrátane automobilov, čo je pre krajiny ako Slovensko kľúčová oblasť.

„Trump pôvodne hrozil až 30 % sadzbou, takže 15 % sa javí ako „miernejšie riešenie“. Stále však ide o šesťnásobný nárast oproti pôvodným 2,5 %. Potichu sa diskutovalo o tom, že finálne clá by mohli byť vo výške 10 %, čo sa teda nenaplnilo,“ dodáva Bajzík.

Niektoré strategické produkty však z ciel úplne vypadli a teda platí obojstranne 0 % colná sadzba. Medzi výnimky patria:

• Lietadlá a ich súčiastky

• Stroje na výrobu polovodičov

• Kritické suroviny a prírodné zdroje

• Lieky a farmaceutické výrobky

• Chemikálie a niektoré priemyselné zlúčeniny

• Poľnohospodárske produkty

Napríklad pre farmaceutický priemysel v EÚ, ktorý ročne exportuje do USA lieky v hodnote viac ako 150 miliárd dolárov, je mimoriadne dôležité, aké budú finálne colné sadzby. Donald Trump sa zmieňoval, že by chcel uvaliť 200 % clá s tým, že počká, kým sa farmaceutický priemysel na takéto kroky pripraví a svoju výrobu stiahne domov do USA. Hlavným vývozcom v EÚ je Írsko, ktorého až takmer polovičný podiel na celkovom exporte sú farmaceutické výrobky do USA.

Podľa analytika však prekvapivo na oceľ a hliník ostáva v platnosti vysoké 50 % clo, čo je pre európsky kovospracujúci priemysel výrazný problém, ktorý môže mať hlbšie následky, keďže niektoré krajiny EÚ ako Nemecku, Slovensko a Francúzsko sú priemyselne orientované.

„EÚ sa v rámci dohody zaviazala tiež k nákupu americkej ropy, plynu a jadrového paliva v hodnote 750 miliárd USD aj k ďalším 600 miliardovým investíciám smerujúcim do USA vrátane obranného sektora. Veľké zbrojárske spoločnosti z USA tak zrejme získajú nové kontrakty,“ očakáva analytik XTB.

Aj keď je dohoda prezentovaná ako víťazstvo oboch strán, výhody pre USA sú v tomto štádiu podľa Mateja Bajzíka dominantné, najmä ak sa potvrdí, že EÚ neuvalila žiadne odvetné clá či iné opatrenia. Ako býva pri obchodoch Donalda Trumpa zvykom, nie je vylúčené, že podmienky sa ešte zmenia.

Môžeme očakávať skôr nepriame dopady

Na slovenskú ekonomiku tak budú mať nové clá skôr nepriamy než priamy dopad. Dôvodom je podľa analytika to, že veľká časť slovenského exportu automobilových komponentov smeruje najskôr do Nemecka, kde sa vozidlá kompletizujú a následne vyvážajú do USA. „Obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Spojenými štátmi pritom nie sú veľmi rozsiahle, a preto by sa prípadné negatívne efekty prejavili skôr sekundárne a s niekoľkomesačným oneskorením. Samotné zavedenie 15 % cla preto zatiaľ nepredstavuje zásadnú hrozbu ani pre slovenský priemysel, ani pre ekonomiku EÚ ako celok,“ dodáva Bajzík.

Súčasťou dohody pritom nie sú len clá uvalené na dovoz tovarov do USA. Európska únia sa v rámci rokovaní dohodla aj na znížení cla na dovoz automobilov do únie, a to na 2,5 percenta. S odvolaním sa na nemenovaného únijného úradníka to dnes napísala agentúra Reuters.

Úradníci teraz dávajú dokopy všetky detaily rokovaní na politickej i technickej úrovni. Všetko, čo bolo dohodnuté, by malo byť zverejnené v takzvanom spoločnom vyhlásení, ktoré by malo byť podľa informácií ČTK vydané čo najskôr.