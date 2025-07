Trump stanovil 1. august ako konečný termín na clá: Ďalší odklad vylúčený, no rokovania sú možné

Americký prezident Donald Trump v marci 2025. Foto: SITA/AP

Americký prezident Donald Trump oznámil, že 1. august je posledný deň, do ktorého je možné ešte rokovať o dovozných clách. Ďalší odklad na ich uvedenie do platnosti nebude. Informovala o tom agentúra AP.

Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že „v prípade tohto dátumu k žiadnej zmene nedošlo a ani nedôjde. Ďalšie predĺženie lehoty umožnené nebude“.

Biely dom oznámil zmenu posledného termínu na dohodu o clách v pondelok 7. júla, keď Trump začal s posielaním listov vládam štátov, voči ktorým sa USA rozhodli clá zaviesť. Dovtedy bol konečný termín stanovený 9. júl, v pondelok však USA uviedli, že nové clá začnú platiť 1. augusta.

Krátko na to Trump uviedol, že nový termín neznamená, že nie je ochotný ďalej rokovať. Na otázku novinárov, či je nový termín záväzný, odpovedal: „Povedal by som, že je pevný, nie však pevný na 100 %. Ak zavolajú a povedia, že by chceli urobiť niečo inak, tak sme tomu otvorení“.