Trump spôsobil na trhu paniku: Potvrdil clá na Kanadu a Mexiko už od utorka, akcie sa prudko prepadli!

Americký prezident Donald Trump opäť poriadne zasiahol akciové trhy. V pondelok totiž potvrdil zavedenie vysokých ciel na import tovaru z Mexika a Kanady už od utorka 4. marca. Na burze to spôsobilo okamžite silný výpredaj, ktorý si odniesla najmä Nvidia s prepadom až o zhruba 10 percent.

Doslova paniku na akciovom trhu spôsobila pondelňajšia tlačová konferencia úradujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý potvrdil 25-percentné clá na všetok dovoz z Mexika a Kanady. Nové importné clá začnú podľa neho platiť už v utorok 4. marca. Všetky hlavné indexy amerického akciového trhu reagovali strmým prepadom.

„Veľmi dôležité je, že zajtra budú clá, 25 % na Kanadu a 25 % na Mexiko, a tým sa to začne,“ povedal Trump na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že dôvodom je aj to, že tieto krajiny nerobia dosť v boji proti nelegálnej migrácii a pašovaniu drog. Zmaril tak nádeje časti trhu, ktorá dúfala, že clá by mohli byť napokon o niečo miernejšie, resp. že Spojené štáty by so susednými krajinami mohli dosiahnuť na poslednú chvíľu nejakú dohodu.

Americký prezident zároveň vyhlásil, že plánuje navýšiť aktuálne 10-percentné clá na dovoz tovarov z Číny na dvojnásobok.

Všetky tri hlavné akciové indexy amerického akciového trhu reagovali na Trumpove vyhlásenie prudkým poklesom. Po 21:30 nášho času hlavný americký akciový index S&P 500 strácal vyše dve percentá, užší index Dow Jones podobne klesal o takmer dve percentá a najvýraznejší prepad vykazovali technologické akcie v indexe Nasdaq o takmer 3 percentá.

Hlavné akciové index amerického akciového trhu reagovali na nové clá na Kanadu a Mexiko potvrdené Donaldom Trumpom prepadom.

Čierny deň si zapíše najmä ťahúň trhu z posledných mesiacov, americký výrobca čipov Nvidia, ktorá po Trumpovom prejave padla o zhruba 10 percent. Výrazný pokles vykázali aj akcie americkej automobiliek General Motors a Ford, ktoré si nové clá odnesú takpovediac napriamo, keďže významnú časť svojej výroby majú situovanú práve v susedných krajinách. Trump pritom tvrdí, že vysoké clá majú práve motivovať americké firmy vrátiť výrobu na domácu pôdu.

Veľký výpredaj sa pritom v pondelok nevyhol ani kryptoaktívam, ktoré len deň predtým prezident Trump naopak výrazne povzbudil svojim vyhlásením o príprave strategických krypto rezerv. Kým v nedeľu kryptomeny raketovo rástli, v prípade meny cardano dokonca o vyše 50 percent, v pondelok prišiel podobne ako pri akciách veľký výpredaj.