Trump rozhodol o zastavení razby jednocentových mincí

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/cpastrick

Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že poveril ministra financií Scotta Bessenta, aby zastavil výrobu jednocentových mincí známych aj ako penny. Uviedol to v nedeľu (9. 2.) v príspevku na svojej platforme Truth Social, informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

„Spojené štáty príliš dlho razili centy, ktoré nás doslova stáli viac než dva centy. Toto je plytvanie,“ napísal Trump.

Jednocentové mince sa začali raziť v roku 1793. Od roku 1909 zdobí prednú stranu mince, ktorá je vyrobená zo zinku a medi, profil prezidenta Abrahama Lincolna.

V USA sa už roky vedie diskusia o tom, či treba skončiť razenie jednocentových mincí. V Kongrese bolo predložených niekoľko zákonov, ktoré však neprešli.

Ceny by sa pravdepodobne zaokrúhlili na najbližších päť centov

Trumpov príkaz by si pravdepodobne vyžadoval súhlas zákonodarcov, no zastaviť razbu jednocentoviek bude zrejme môcť aj minister financií, uviedol v januári profesor ekonómie Robert Triest z Northeastern University. Ceny by sa následne pravdepodobne zaokrúhlili na najbližších päť centov.

Jednocentové mince sa v roku 2012 prestali raziť v Kanade. Vláda to zdôvodnila výrobnými nákladmi 1,6 centa za kus a klesajúcou kúpnou silou obyvateľstva v dôsledku inflácie.