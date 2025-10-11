Trump pritvrdzuje v obchodnej vojne: USA od novembra zavedú 100-percentné clá na čínske výrobky

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že od 1. novembra uvalí 100-percentné clá na čínske výrobky a pohrozil aj zrušením stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Urobil tak v reakcii na krok Pekingu, ktorým obmedzil vývoz vzácnych zemín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Šéf Bieleho domu uviedol, že dodatočné clá, ako aj ďalšie americké vývozné obmedzenia, nadobudnú platnosť 1. novembra, pričom ich označil za odvetné opatrenia. „Je nemožné uveriť, že by Čína podnikla takéto kroky, ale urobila to, a zvyšok je história,“ napísal prezident na platforme Truth Social. Trump tiež vyhlásil, že „sa zdá, že neexistuje dôvod“ na stretnutie so Si Ťin-pchingom v rámci jeho nadchádzajúcej cesty do Južnej Kórey.
Čínske ministerstvo obchodu vo štvrtok oznámilo, že sprísňuje kontroly vývozu vzácnych zemín. Zahraničné subjekty musia teraz získať licenciu na vývoz výrobkov, ktoré obsahujú viac ako 0,1 % vzácnych zemín. Vývozným obmedzeniam budú podliehať aj výrobky v zahraničí, ktoré obsahujú vzácne zeminy z Číny alebo boli pri ich výrobe použité čínske postupy. Novým pravidlám tak bude podliehať aj softvér, technická dokumentácia alebo plány na údržbu a opravy.
Na čínsky tovar sa v súčasnosti vzťahujú 30-percentné clá. Odvetné clá Číny sú na úrovni desať percent. Washington a Peking používajú rôzne kroky ako páku na rokovaniach o obchodnej dohode po tom, ako si začiatkom apríla navzájom zaviedli trojciferné clá. Na májových rokovaniach vo Švajčiarsku sa však dohodli na dočasnom znížení ciel, no napätie pretrváva, keďže Čína sa snaží obmedziť prístup Ameriky k vzácnym zeminám potrebným pre širokú škálu technológií vrátane smartfónov, elektrických vozidiel či vojenského hardvéru.
„Čína nesmie mať možnosť držať svet v ‚zajatí‘,“ napísal Trump a postoj Pekingu označil za „veľmi nepriateľský“.