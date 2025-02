Toto bude pre Slovensko tvrdá rana: Trump prezradil, aké budú americké clá na autá z exportu!

Americký prezident Donald Trump počac tlačového brífingu vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago vo februári 2025. Foto: SITA/AP

Zlé správy pre Slovensko. Jeden z najvýznamnejších trhov pre slovenský automobilový priemysel poriadne privrie svoje brány. Americký prezident Donald Trump totiž chystá vysoké clá na autá zo zahraničia, čo poriadne pocíti aj slovenská ekonomika. Viacero analýz totiž ukázalo, že Slovensko patrí medzi najohrozenejšie krajiny Európy americkými clami.

Clá, ktoré Spojené štáty uvalia na automobily z dovozu, sa budú pohybovať okolo 25 percent, oznámil v utorok podľa agentúr americký prezident Donald Trump. Ich výšku zrejme ohlásia 2. apríla. „Bude to okolo 25 percent,“ povedal Trump reportérom vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago.

Trump od 20. januára, keď nastúpil do úradu, oznámil rôzne clá, ktoré by ohrozili tak rivalov, ako aj spojencov USA. Agentúra AFP poznamenáva, že k plánovaným clám na automobily veľa podrobností nezverejnil. Podobné je to s poplatkami za dovoz polovodičov a farmaceutických výrobkov. Odborníci upozorňujú, že tým, na koho by clá zrejme najviac dopadli, by boli americkí spotrebitelia.

Okolo 50 percent áut predávaných v Spojených štátoch sa vyrába priamo v USA. Medzi vozidlami z dovozu asi polovica pochádza z Mexika a Kanady, ostatné z ďalších popredných krajín vyrábajúce automobily. Ide o Japonsko, Nemecko alebo Kóreu.

Zavedenie 25-percentných ciel by však bolo tvrdou ranou aj pre Slovensko, kde automobilový priemysel tvorí kostru národného hospodárstva. Významná časť produkcie najmä najväčšej slovenskej automobilky totiž smeruje práve na americký trh. Analýzy dopadov možného zavedenia amerických ciel pritom hovoria o ohrození až desiatok tisíc pracovných miest na slovensku.

