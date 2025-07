Trump prekvapil vyjadrením: Slabší dolár podľa neho prináša viac peňazí americkým výrobcom

Novozvolený prezident Donald Trump hovorí počas tlačovej konferencie v Mar-a-Lago v pondelok 16. decembra 2024 v Palm Beach na Floride. Foto: SITA/AP

Silný dolár je dobrý, ale so slabším dolárom „zarobíte oveľa viac peňazí“, vyhlásil v piatok americký prezident Donald Trump. „Keď máme silný dolár, stane sa jedna vec: Znie to dobre. Ale nemáte žiadny cestovný ruch. Nemôžete predávať traktory, nemôžete predávať nákladné autá, nemôžete predávať nič,“ povedal Trump v Bielom dome pred odchodom na cestu do Škótska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Trump sa často sťažuje, že sila dolára oslabuje konkurencieschopnosť amerického vývozu a poškodzuje americký priemysel a zamestnanosť. „Je to dobré pre infláciu, to je asi všetko,“ povedal. Dolárový index, ktorý meria silu americkej meny voči šiestim hlavným svetovým menám, sa v piatok stabilizoval po tom, čo na začiatku týždňa dosiahol dvojtýždňové minimum. Za šesť mesiacov, čo je Trump vo funkcii, index klesol približne o 10 %.

Výrobcovia budú prvými, ktorí budú profitovať z klesajúceho dolára, pokračoval Trump a ako príklad uviedol výrobcu stavebných a banských strojov Caterpillar, ktorého akcie za posledný mesiac vzrástli o 16 %. „Neznie to dobre, ale so slabším dolárom, nie slabým dolárom, ale slabším dolárom, zarobíte oveľa viac peňazí ako so silným dolárom,“ dodal prezident. Zároveň uznal, že tlak na oslabenie dolára nevyzerá dobre a silný dolár je z psychologického hľadiska priaznivý, pretože „sa s ním cítite dobre“. „Milujem silný dolár,“ zdôraznil prezident USA.