Trump plánuje 30 % clá na tovary z EÚ: Von der Leyenová trvá na dohode do augusta

Americký prezident Donald Trump počac tlačového brífingu vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago vo februári 2025. Foto: SITA/AP

Európska komisia (EK) berie na vedomie list prezidenta USA Donalda Trumpa o 30-percentných clách pre EÚ, stále má záujem dosiahnuť dohodu s americkou stranou do 1. augusta, ale je pripravená aj na to, aby použila odvetné opatrenia. Vyhlásila to v sobotu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová potom, ako americký prezident oznámil, že na tovary z krajín EÚ plánuje od 1. augusta uvaliť dovozné clá vo výške 30 %. Informuje o tom spravodajca TASR.

Leyenová potvrdila, že berie na vedomie list, v ktorom Trump Európskej únii načrtáva revidovanú colnú sadzbu a nový časový harmonogram. Trump v sobotu oznámil, že v rovnakej 30-percentnej sadzbe by od 1. augusta mali začať platiť americké dovozné clá aj na tovary z Mexika.

„Zavedenie 30-percentných ciel na vývoz z EÚ by narušilo základné transatlantické dodávateľské reťazce, čo by bolo na úkor podnikov, spotrebiteľov a pacientov na oboch stranách Atlantiku,“ uviedla Von der Leyenová v správe pre médiá.

Podľa hovorkyne eurokomisie Pauly Pinhovej exekutíva EÚ vedela o Trumpovom 30-percentnom návrhu už v predstihu, teda predtým, ako to administratíva USA oficiálne zverejnila, nešpecifikovala však, ako dlho dopredu to vedeli Von der Leyenová a eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.

Šéfka EK pripomenula, že len málo ekonomík na svete sa vyrovná úrovni otvorenosti a dodržiavania spravodlivých obchodných praktík Európskej únii. „EÚ dôsledne uprednostňovala riešenie situácie obchodnou dohodou s USA, čo odráža náš záväzok k dialógu, stabilite a konštruktívnemu transatlantickému partnerstvu. Sme aj naďalej pripravení pokračovať v práci na dosiahnutí tejto dohody do 1. augusta. Zároveň, ak to bude potrebné, podnikneme všetky potrebné kroky na ochranu záujmov EÚ, vrátane prijatia primeraných protiopatrení,“ uviedla Von der Leyenová v závere svojho oznámenia.

Rovnaký text na svojom účte na sociálnej sieti zdieľa aj Šefčovič.

Von der Leyenová dodala, že EÚ medzitým pokračuje v prehlbovaní globálnych partnerstiev, pevne zakotvených v zásadách medzinárodného obchodu založeného na pravidlách.