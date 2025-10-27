Trump opäť zvýšil clá na kanadský tovar: Carney je pripravený obnoviť rokovania s USA

Kanadský premiér Mark Carney v pondelok vyhlásil, že je pripravený rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po tom, ako Washington zvýšil clá na kanadský tovar o ďalších 10 %. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
„Sme pripravení sadnúť si so Spojenými štátmi, ja s prezidentom, moji kolegovia s americkými kolegami, keď budú USA pripravené sadnúť si s nami,“ povedal Carney novinárom po
tom, ako Trump oznámil, že ukončil všetky obchodné rokovania s Kanadou. Odôvodnil to „falošnou reklamnou kampaňou“ Kanady.
Carney to vyhlásil na okraj samitu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Malajzii, na ktorom sa zúčastnil aj Trump, ktorý v pondelok odcestoval do Japonska. Carney dodal, že s americkým prezidentom nemal v Kuala Lumpur žiadny kontakt.
Trump v sobotu (25. 10.) zvýšil clá na dovoz tovaru z Kanady o 10 %, pretože nereagovala dostatočne rýchlo a nestiahla z vysielania reklamu, ktorá je namierená proti americkým clám. V reklamnom spote zazneli úryvky z prejavu bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana z roku 1987, v ktorom poukázal na nevýhody ciel.
Premiér kanadskej provincie Ontário Doug Ford po Trumpovej reakcii a po rozhovore s premiérom Carneym oznámil, že Ontário od pondelka pozastaví reklamnú kampaň.
„Ich reklama mala byť okamžite stiahnutá, ale oni ju včera večer počas (bejzbalovej) Svetovej série nechali bežať, hoci vedeli, že ide o podvod,“ napísal Trump v piatok (24. 10.) na svojej platforme Truth Social.
USA predtým zaviedli na dovoz z Kanady clá vo výške 35 %, ktoré Trump teraz zvýšil o ďalších 10 %.