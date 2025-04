Trump opäť mieša karty: Z ciel chce vylúčiť elektroniku a zabezpečiť nízke ceny pre Američanov!

Foto: SITA/AP

Smartfóny, úložné zariadenia a niektorá ďalšia elektronika sú na americkom zozname tovarov, na ktoré sa nemajú vzťahovať takzvané recipročné clá vyhlásené americkým prezidentom Donaldom Trumpom, napísala dnes agentúra Reuters. Vylúčenie smartfónov a notebookov z takzvaných recipročných ciel podľa agentúry AP predstavuje krok Trumpovej administratívy k udržaniu nízkych cien obľúbenej spotrebnej elektroniky, ktorá sa zvyčajne nevyrába v USA.

Prospelo by to tiež veľkým technologickým spoločnostiam ako Apple a Samsung a výrobcom čipov, ako je Nvidia, uviedla AP. Apple ani Samsung zatiaľ nereagovali na žiadosť o vyjadrenie, Nvidia to odmietla komentovať, dodala agentúra. O vítanej úľave pre technologické firmy ako Apple, Dell Technologies a nespočetne ďalších dovozcov píše tiež Reuters.

Americká colná správa uviedla, že výnimky budú mať položky ako smartfóny, notebooky, pevné disky, ploché monitory a niektoré čipy, ako aj stroje používané na výrobu polovodičov.

Znamená to, že nebudú podliehať súčasným clám so sadzbou 145 percent, ktoré Trump uvalil na Čínu, ani desaťpercentným clám, týkajúcim sa dovozu z iných krajín, napísala AP.

Tento krok zmenšuje „obrovský čierny mrak visiaci nad technologickým sektorom“ a tiež tlak, ktorému čelia americkí technologickí giganti, usúdil analytik spoločnosti Wedbush Dan Ives.

Trump najprv vyhlásil a potom na 90 dní pozastavil vysoké clá na dovoz z niektorých krajín. Ponechal však základné desaťpercentné „recipročné“ clo. Spomínané označenie používa preto, lebo sú podľa neho dovozné poplatky odvetou za clá a ďalšie obchodné opatrenia, ktoré zahraničné štáty voči USA uplatňujú. Toto tvrdenie spochybňujú tak spomínané krajiny, ako aj viacerí ekonómovia.

Clá už prekračujú 100-percentnú úroveň

Čína oddnes uplatňuje na dovoz tovaru z USA clo 125 percent, Spojené štáty dovoz z Číny zaťažujú clom v celkovej výške 145 percent.

Výnimky z ciel platia spätne od 5. apríla, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na colnú správu, podľa ktorej sa výnimky vzťahujú na dve desiatky kategórií tovaru, vrátane veľmi širokej kategórie pre všetky počítače, notebooky a diskové jednotky a zariadenia na automatické spracovanie údajov. Zahŕňajú tiež polovodičové zariadenia, pamäťové čipy a ploché monitory.

Úradné oznámenie podľa Reuters neposkytlo žiadne vysvetlenie, ale ide podľa agentúry o ďalší krok späť od Trumpovho maximalistického prístupu k clám, vrátane opakovanej eskalácie sadzieb na čínsky tovar.