Trump odkladá zavedenie vyšších ciel na čínsky tovar: Obchodné prímerie predĺžené o 90 dní

Americký prezident Donald Trump v pondelok večer podpísal dekrét, ktorým oddialil zavedenie vyšších ciel na dovoz čínskych tovarov o ďalších 90 dní. Urobil tak iba niekoľko hodín predtým než by v utorok vypršalo „colné prímerie“, teda dočasné zníženie vzájomných vysokých ciel medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Informovali o tom denník Wall Street Journal a televízia CNBC, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP, píše TASR.
Biely dom zatiaľ medializované informácie nepotvrdil. „Uvidíme, čo sa stane,“ povedal Trump v pondelok na tlačovej konferencii v súvislosti predĺžením prímeria. „Rokovali celkom pekne. Vzťahy medzi mnou a prezidentom Si Ťin-pchingom sú dobré,“ uviedol.
Obe ekonomické superveľmoci pracujú na dosiahnutí dohody o znížení obchodného napätia po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil prísne clá na desiatky krajín. V máji sa Čína a USA dohodli na 90-dňovom prímerí a minulý mesiac v Štokholme sa dohodli na ďalších rokovaniach o predĺžení prímeria po termíne 12. augusta. Májová dohoda dočasne znížila clá o 115 percent, pričom v USA klesli clá na čínsky tovar na 30 percent, zatiaľ čo clá Pekingu na americké výrobky sa znížili na 10 percent.
Po júlovom kole obchodných rokovaní medzi Čínou a USA v Štokholme čínski a americkí predstavitelia uviedli, že očakávajú predĺženie lehoty o ďalších 90 dní.