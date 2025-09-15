Trump navrhuje zrušiť štvrťročné správy o zisku: Americké firmy by vykazovali výsledky len dvakrát ročne

Americký prezident
Donald Trump v pondelok navrhol ukončiť zverejňovanie kvartálnych hospodárskych výsledkov firiem v USA. Namiesto toho navrhuje vykazovať výsledky iba každých šesť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správ AP a Yahoo.
„To ušetrí peniaze a umožní manažérom sústrediť sa na riadenie svojich spoločností,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Štandardy finančného výkazníctva sa na medzinárodných trhoch líšia. Americký zákon o burze cenných papierov z roku 1934 oprávňuje Komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC) vyžadovať štvrťročné finančné správy od spoločností kótovaných na burze v USA. V Európe však väčšina búrz vyžaduje tieto správy iba dvakrát ročne.
Sám Trump má bohaté skúsenosti s riešením požiadaviek SEC na podávanie správ. V roku 2002 jeho spoločnosť Trump Hotels & Casino Resorts urovnala spor so SEC o správe z roku 1999, v ktorej „upravený“ zisk jeho firmy zahŕňal jednorazový príjem vo výške 17,2 milióna USD (14,62 milióna eur), ale bol z nej vylúčený poplatok vo výške 81,2 milióna USD.
Trumpova dohoda s komisiou vyplývala na povrch počas jeho prvej prezidentskej kandidatúry v kontexte vtedajšej búrlivej debaty v investičnej komunite o hodnote finančných výsledkov podľa štandardu GAAP alebo bez alebo „upravených“ výsledkov. Prvý štandard určuje, ako majú americké spoločnosti vykazovať svoje finančné výsledky, podľa Rady pre vládne účtovné štandardy a v druhom prípade je spoločnostiam umožnené zahrnúť alebo vylúčiť určité položky, aby investorom ponúkli to, čo vedenie často považuje za presnejší obraz o podnikaní.
Trump už počas jeho prvého funkčného obdobia požiadal SEC, aby preskúmala požiadavku na podávanie správ každých šesť namiesto každých troch mesiacov. K žiadnej zmene nedošlo.
Minulý týždeň Burza dlhodobých cenných papierov (Long Term Stock Exchange) uviedla, že plánuje podať petíciu SEC o zrušenie štvrťročnej požiadavky. Burza so sídlom v San Franciscu kótuje spoločnosti zamerané na dlhodobé ciele.
Zástancovia zmeny tvrdia, že štvrťročné podávanie správ je príliš nákladné a časovo náročné a odrádza spoločnosti od toho, aby chceli vstúpiť na burzu. Tvrdia tiež, že vedúci pracovníci spoločností sa príliš zameriavajú na dosahovanie štvrťročných cieľov zisku, a nie dostatočne na dlhodobé plánovanie.
Tí, ktorí uprednostňujú štvrťročné výsledky, zase argumentujú, že správy poskytujú investorom cenné finančné aktualizácie a informujú ich o všetkých nových rizikách, ktorým spoločnosť čelí.