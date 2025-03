Trump nariadil prerušiť americkú vojenskú pomoc Ukrajine, píšu médiá

Foto: pexels.com/Galyna Lunina

Americký prezident Donald Trump nariadil prerušiť americkú vojenskú pomoc Ukrajine. Informovala o tom v pondelok agentúra Bloomberg a televízia Fox News s odvolaním sa na zdroje z Trumpovej administratívy. Trump sa rozhodol všetku vojenskú podporu aktuálne mieriacu na Ukrajinu zastaviť po piatkovej roztržke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, po ktorej v Bielom dome zišlo s očakávaného podpisu zmluvy o využívaní ukrajinských nerastných surovín Spojenými štátmi.

Vedenie Ukrajiny musí Trumpa presvedčiť, že chce rokovať o mieri, aby dodávky zbraní obnovil, píšu médiá.USA sú najvýznamnejším poskytovateľom zbraní a ďalšieho vojenského vybavenia krajine, ktorá sa už vyše troch rokov bráni ruskej invázii. Trump od svojho januárového nástupu do funkcie usiluje o čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu, nechce však Ukrajine dať bezpečnostné záruky požadované Zelenským a odmieta Rusko označiť za agresora. K ukrajinskému prezidentovi sa stavia výrazne kritickejšie ako k ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi a vyčíta mu, že podľa Trumpa neusiluje o ukončenie vojny a nie je dostatočne vďačný za americkú podporu. Zelenskyj za ňu v posledných dňoch verejne ďakoval opakovane; vyhlasuje tiež, že chce rokovať o mieri, ktorý ale musí Ukrajine zaručiť bezpečnosť pred Putinom.

Trump podľa zdrojov médií nariadil prerušiť dodávky zbraní, ktoré sú v súčasnosti na ceste na Ukrajinu alebo na ňu majú byť vypravené. Príkaz má vykonať minister obrany Pete Hegseth.„Nie je to úplné ukončenie pomoci, je to prerušenie,“ citovala Fox News nemenovaný zdroj. Zelenskyj podľa amerických činiteľov môže Trumpa presvedčiť, že to s vyjednávaním o mieri myslí vážne, čím môže pomoc odblokovať.