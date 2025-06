Trump narazil na limity: Powell zostáva šéfom Fedu, prezidentove možnosti sú obmedzené rozhodnutím Najvyššieho súdu

Americký prezident Donald Trump a šéf Federálneho rezervného systému Jerome Powell. Foto: oPeniazoch.sk, generované AI

Predsedu amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jeromeho Powella čaká od utorka dvojdňové vypočúvanie v Kongrese. Čelí pritom kritike prezidenta Donalda Trumpa, že neznížil úrokové sadzby. Ale jeho postavenie šéfa centrálnej banky je zrejme bezpečné a chránené pred akýmikoľvek prezidentovými snahami o odvolanie po rozhodnutí Najvyššieho súdu z minulého mesiaca. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Trump uvažoval o odvolaní Powella alebo o skoršom vymenovaní jeho nástupcu, čo niektorí analytici vnímajú ako snahu ovplyvniť menovú politiku prostredníctvom „tieňového“ predsedu Fedu ešte predtým, ako Powellovi v máji 2026 vyprší mandát.

Májové rozhodnutie Najvyššieho súdu, podľa ktorého má Fed jedinečné postavenie, pričom jeho sedem guvernérov je imúnnych voči odvolaniu z dôvodu politických nezhôd, však ukázalo nielen to, že Powell dokončí funkčné obdobie, ale aj to, že Trump bude môcť pred svojim odchodom z postu prezidenta v januári 2029 vymenovať iba jedného ďalšieho člena predstavenstva Fedu.

Powell začína svoje vypočúvanie v utorok pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov.

Fed sa zdráha znížiť úrokové sadzby napriek Trumpovým verejným výzvam, kým sa nevyrieši sporná otázka ciel, a kým nebude jasnejšie, ako môžu ovplyvniť infláciu, rast a zamestnanosť.

Bombardovanie Iránu zo strany USA a konflikt medzi Iránom a Izraelom by tiež mohli ovplyvniť Powellovo vystúpenie. Rastúce ceny ropy by mohli viesť k ďalšiemu zhoršeniu ekonomickej prognózy Fedu, už druhej od nástupu Trumpa do úradu a spustenia jeho colnej kampane.

Aby sa obmedzil rozsah zmien, ktoré môže prezident vykonať vo Fede počas svojho štvorročného funkčného obdobia, a tým sa obmedzil politický vplyv na rozhodnutia o úrokových sadzbách, Kongres stanovil funkčné obdobie guvernérov Fedu na 14 rokov s postupným vypršaním jednotlivých mandátov každé dva roky. Funkčné obdobie predsedu Fedu prebieha podľa samostatného štvorročného harmonogramu, aby mal každý prezident možnosť vymenovať svojho šéfa centrálnej banky.

Zatiaľ čo funkcia predsedu Fedu vyprší Powellovi v máji budúceho roka, jeho funkčné obdobie v predstavenstve Fedu vyprší v roku 2028.

Trump tak bude mať počas svojho prezidentovania možnosť obsadiť iba dve voľné miesta – Powellovo a miesto guvernérky Adriany Kuglerovej, ktorú vymenoval bývalý prezident Joe Biden a jej mandát vyprší v januári.

Dvaja ďalší členovia predstavenstva, podpredsedníčka pre dohľad Michelle Bowmanová a guvernér Chris Waller, boli vymenovaní Trumpom počas jeho prvého funkčného obdobia. Teraz sú izolovaní od tlaku a pripojili sa k sérii jednomyseľných hlasovaní o udržaní stabilných úrokových sadzieb, hoci obaja nedávno uviedli, že ich zníženie v júli by už mohlo byť vhodné.

Úrokové sadzby sa však stanovujú na stretnutiach, na ktorých sa zúčastňuje 12 prezidentov regionálnych bánk Fedu, ktorí sú ešte viac mimo prezidentskej kontroly, pretože ich najímajú správne rady kvázi súkromných inštitúcií založených pred viac ako storočím s cieľom zabezpečiť regionálny vplyv na národnú menovú politiku.