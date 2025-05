Trump hrozí vysokými clami na EÚ: Nemecký minister žiada seriózne rokovania s USA

Americký prezident Donald Trump oznamuje zavedenie nových ciel v Ružovej záhrade Bieleho domu vo Washingtone v stredu 2. apríla 2025. Foto: TASR/AP

Nemecký minister financií Lars Klingbeil vyzval v nedeľu na „seriózne rokovania“ so Spojenými štátmi po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením ciel vo výške 50 % na dovoz z Európskej únie (EÚ). Informuje správa AFP.

Trump sa v piatok (23. 5.) vyhrážal EÚ. Obvinil pritom európsky blok, že „diskusie s ním nikam nevedú“. Dodal, že clá by mohli začať platiť už od 1. júna. To zvýšilo napätie medzi dvoma kľúčovými svetovými ekonomikami. Klingbeil pre nedeľné vydanie novín Bild povedal, že EÚ teraz „nepotrebuje žiadne ďalšie provokácie, ale seriózne rokovania“ a dodal, že o tejto záležitosti hovoril so svojím americkým náprotivkom Scottom Bessentom.

Trump však v piatok tiež povedal, že „nehľadá dohodu“. A zopakoval svoj dlhodobý názor, že EÚ bola vytvorená, aby USA „využila a škodila im“. Klingbeil pripomenul, že clá neohrozujú len európsku a nemeckú ekonomiku, ale aj americkú. Akciové trhy klesli po Trumpových hrozbách pre obavy z ich negatívneho vplyvu na globálny hospodársky rast, čo zasiahlo aj americký dolár.

Šefčovič reagoval na Trumpa

Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič reagoval na Trumpa vyhlásením, že európsky blok sa zaviazal zabezpečiť dohodu, ktorá bude fungovať pre obe strany. Uviedol ale zároveň, že obchodné vzťahy „musia byť vedené vzájomným rešpektom, nie hrozbami“. A dodal, že EÚ je pripravená brániť svoje záujmy.

Klingbeil zopakoval, že Nemecko podporuje EÚ pri rokovaniach s USA. „My ako Európania sme jednotní a odhodlaní zastupovať svoje záujmy,“ povedal. Aj ďalší európski lídri a ministri po Trumpových hrozbách podporili prístup Európskej komisie, no zároveň vyzvali na zachovanie rozvahy a pokoja. Podpredseda írskej vlády Simon Harris vyhlásil, že je potrebný „vecný, pokojný a komplexný dialóg so Spojenými štátmi“.

Írsky premiér Micheál Martin zase skonštatoval, že by bolo veľmi škodlivé, keby americký prezident splnil svoju hrozbu. Vo svojom prejave v Corku povedal, že „každý v EÚ koná v dobrej viere“. Francúzsky minister obchodu Laurent Saint-Martin v príspevku na sociálnej sieti napísal, že Paríž je za deeskaláciu sporu, ale je pripravený reagovať.