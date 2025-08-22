Trump hrozí odvolaním členky Fedu Cookovej: Snaží sa ovládnuť centrálnu banku USA?

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že ak členka Rady guvernérov Federálneho rezervného systému (Fed) Lisa Cooková nepodá demisiu, prepustí ju, čím zintenzívnil svoje snahy o získanie vplyvu nad americkou centrálnou bankou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Ak neodstúpi, prepustím ju,“ povedal Trump novinárom počas návštevy múzea vo Washingtone. Cooková, prvá černoška, ktorá pôsobí vo vedení Fedu, uviedla, že „nemá v úmysle podľahnúť nátlaku a odstúpiť“, potom ako Trump tento týždeň vyzval na jej rezignáciu na základe obvinení týkajúcich sa hypotekárnych úverov, ktoré si vzala v Michigane a Georgii.
Cooková v stredu (20. 8.) v reakcii na obvinenie uviedla, že ako predstaviteľka Fedu berie všetky otázky týkajúce sa jej finančnej histórie vážne a je pripravená odpovedať na všetky legitímne otázky. Cooková patrí medzi troch guvernérov Fedu vymenovaných prezidentom Joem Bidenom, ktorých funkčné obdobie presahuje Trumpovo pôsobenie v úrade. To komplikuje prezidentovu snahu o upevnenie kontroly nad Fedom prostredníctvom vymenovania väčšiny členov jeho Rady guvernérov. Dvoch zo zostávajúcich šiestich členov vymenoval Trump.
Trump opakovane kritizoval predsedu Fedu Jeroma Powella, ktorého funkčné obdobie sa končí v máji 2026, najskôr za to, že neznížil úrokové sadzby, a najnovšie za prekročenie nákladov na rekonštrukciu budov centrálnej banky.