Téma budúcnosti trinástych dôchodkov opäť ožíva, a to aj v radoch koaličných strán. Koaličný poslanec za stranu Smer-SSD Tibor Gašpar totiž vyhlásil, že sa bude pracovať aj na ďalšej adresnosti trinástych dôchodkov. Reakcia ministra práce Erika Tomáša z Hlasu-SD je však veľavravná a kolegom do Smeru odkazuje, aby si ujasnili, čo vlastne chcú.
Konsolidácia verejných financií sa zatiaľ trinástych dôchodkov dotkla len vo forme ich zmrazenia na súčasnej úrovni. Ďalšie tri roky tak seniori pred Vianocami môžu očakávať trinásty starobný dôchodok vo výške 667,30 eura.
Opozičné strany a aj niektorí odborníci však volajú po väčšej adresnosti trinástych dôchodkov. Mali by podľa nich byť vyplácané len tým seniorom, ktorí ich naozaj potrebujú. Možnú úpravu smerom k väčšej adresnosti trinástych dôchodkov najnovšie naznačil aj poslanec vládneho Smeru-SSD Tibor Gašpar.
„Určite sa bude pracovať aj na ďalšej adresnosti trinástych dôchodkov, tak ako na energopomoci, ale nejde všetko z večera do rána, určite budeme potrebovať nejaké ďalšie dáta a zbierať údaje, aby sme vedeli správne rozhodnúť,“ vyhlásil v relácii Analýzy 24 televízie JOJ 24.
V reakcii na tieto slová však minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš hovorí, že v Smere by si mali ujasniť, čo vlastne chcú. Na utorkovej tlačovej besede strany Hlas-SD, ktorej je Tomáš podpredsedom, pripomenul slová premiéra Roberta Fica, ktorý nedávno vyhlásil, že trinásty dôchodok je nedotknuteľný.
Mali by byť trináste dôchodky adresné – len pre nízkopríjmových seniorov?
„Neexistuje absolútne žiadna šanca, aby sa niekto dotkol tejto vlajkovej lode sociálnej demokracie,“ povedal koncom júna Fico s tým, že ľudia si trinásty dôchodok zaslúžia. Zároveň dodal, že trinásty dôchodok sa určite nestane obeťou konsolidácie verejných financií.
Hlas-SD: Cez nás vlak nejde
Okrem pripomenutia tohto výroku premiéra Erik Tomáš zároveň dodal, že aj pre stranu Hlas-SD je trinásty dôchodok nedotknuteľný a „cez nás vlak nejde“. „Musia si to ujasniť páni v Smere, čo vlastne chcú a čo nie,“ adresoval výzvu koaličnému partnerovi Erik Tomáš.
Jediné možné opatrenie v trinástych dôchodkoch je podľa ministra práce už spomínané ich zmrazenie dohodnuté v rámci konsolidačného balíčka. „Pevne verím, že aj páni v Smere si to vyjasnia,“ uzavrel na tlačovej besede túto tému Tomáš.
Zmrazenie trinástych dôchodkov je súčasťou celého balíka konsolidačných opatrení, ktorých cieľom je ozdraviť verejné financie. Celkovo si vláda pripravila 22 opatrení, ktoré by štátu mali priniesť 2,7 miliardy eur. Rezort financií avizuje napríklad aj veľké šetrenie na štáte, a to v objeme 1,3 miliardy eur, čo je takmer polovica potrebnej sumy. Konkrétne šetriace opatrenia by sme sa mali dozvedieť pri zverejnení návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.
Podľa vyjadrení predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaj Eštoka by o návrhu budúcoročného rozpočtu mohla vláda mimoriadne rokovať už tento piatok.