Americký prezident Donald Trump zvažuje masívne zvýšenie dovozných ciel na čínsky tovar, a to v reakcii na štvrtkové oznámenie Číny, že rozšíri obmedzenia vývozu v odvetví kovov vzácnych zemín. Svoje tvrdé piatkové vyjadrenia však už v nedeľu miernil. Trhy však napriek tomu zažili masívny šok.
Donald Trump to v piatok napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social s tým, že sa mal na konci októbra na summite Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva (APEC) v Južnej Kórei stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, na čo ale podľa neho teraz nie je žiadny dôvod.
Čínske rozhodnutie bolo podľa Trumpa naozajstným prekvapením nielen pre neho, ale aj pre všetkých lídrov slobodného sveta. Čína sa podľa neho stáva nepriateľskou a nemalo by jej byť dovolené držať svet v zajatí. Jej rozhodnutie podľa prezidenta sťaží život všetkým krajinám, vrátane Číny samotnej. Trump uviedol, že zvýšenie ciel je len jedným z mnohých zvažovaných protiopatrení.
Čína má na celosvetovej produkcii spracovaných kovov vzácnych zemín a magnetov podiel viac ako 90 percent. Je tiež svetovým lídrom v oblasti technológií vzácnych zemín a zariadení používaných na recykláciu.
„Na každý prvok, ktorý boli schopní zmonopolizovať, máme my dva,“ uviedol Trump. Podľa prezidenta majú aj Spojené štáty monopol, a to dokonca silnejší a s väčším dosahom, avšak ho vraj nevyužil, pretože až doteraz na to nemal dôvod.
Čína už od apríla zaviedla systém licencií na vývoz niektorých vzácnych zemín. Teraz sa obmedzenia novo týkajú vývozu technológií súvisiacich s ťažbou a spracovaním týchto kovov. Čínske ministerstvo obchodu vo štvrtok tiež oznámilo, že do zoznamu kovov s obmedzením vývozu pridáva päť ďalších prvkov – holmium, erbium, thulium, europium a ytterbium, spolu s príbuznými materiálmi. Celkovo je tak na zozname už 12 kovov. Obmedzenie nadobudne účinnosť 8. novembra.
Pripravujú si vyjednávacie pozície?
Ako dodáva analytik XTB Tomáš Vranka, tieto vzácne zeminy – neodým, prazeodým, dysprózium a terbium – sa získavajú z rúd a sú kľúčové pre mnohé sofistikované high-tech technológie. Využívajú sa napríklad pri výrobe čipov, elektromobilov, batérií, magnetov, solárnych panelov a ďalších moderných zariadení. Okrem toho, sa široko používajú aj na vojenské účely – stovky až tisíce kilogramov týchto prvkov sa nachádzajú v stíhačkách, lodiach či ponorkách, a preto majú pre USA aj strategický význam.
„Tieto vyhlásenia trhy vystrašili a začali oslabovať, najmä’v kontexte toho, že majú za sebou obrovský rast v posledných mesiacoch. Ďalšie clá by totiž mohli spomaliť americkú, ale aj svetovú ekonomiku, čo by sa v dlhodobom horizonte mohlo prepísať aj do tržieb firiem z indexov,“ hovorí Vranka. Ako dodáva, silné vyhlásenia napokon môžu byť len niečím, čím si USA a Čína chceli zlepšiť svoje vyjednávacie pozície pred stretnutím lídrov daných krajín.
Trumpove vyhlásenie sa ihneď prejavilo aj na obchodovaní na americkej burze. Najvýraznejšie padali akcie technologických spoločností, keď index Nasdaq klesol o vyše 3,5 percenta. Širší index S&P 500 združujúci akcie piatich stoviek najväčších amerických firiem stratil 2,7 percenta.
Ešte horšie dopadli kryptomeny. Najväčšia kryptomena bitcoin v piatok za jediný deň stratila vyše 7 percent svojej hodnoty. Druhá najväčšia kryptomena ethereum sa dokonca ten istý deň prepadla až o vyše 12 percent.
Ako však pripomína analytik XTB Tomáš Vranka, Donald Trump však v nedeľu 12. októbra 2025 svoje vyjadrenia korigoval s tým, že sa o Čínu netreba obávať, a rešpektovaný prezident Xi mal iba slabú chvíľku a určite nechce depresiu pre svoju krajinu rovnako ako Donald Trump. USA chcú podľa jeho slov Číne pomôcť, nie jej ublížiť. Trhy na túto korekciu reagujú pozitívne a americké akcie začali v pondelokovom premarkate časť piatkových strát vymazávať, vidieť to aj na vývoji hodnoty bitcoinu, ktorý zmazal už zhruba polovicu piatkového poklesu.
„Tieto slová teda situáciu mierne deeskalovali a akciové trhy k 10:00 dnešného dňa (13. 10. 2025) vymazávajú asi polovicu piatkového prepadu. Pri Donaldovi Trumpovi sa však situácia môže meniť každou hodinou, je možné, že volatilita na akciových trhoch ešte chvíľu ostane,“ dodal Vranka.
