Tretina Slovákov chce v novom roku menej míňať, štvrtina viac sporiť, vyplýva z prieskumu

Foto: pixabay.com/JesusManuel1

Tretina opýtaných Slovákov, ktorí si dávajú novoročné predsavzatia, chce v novom roku 2025 menej míňať, štvrtina plánuje viac sporiť, investovanie však ostáva skôr v pozadí. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu 365.bank, o ktorom informovala PR expertka banky Zuzana Blažečková Janove. Spresnila, že viac ako polovica populácie si dáva aj predsavzatia, ktoré sa týkajú financií. Tretina opýtaných plánuje v roku 2025 míňať menej, pričom štvrtina, predovšetkým mladí do 35 rokov, chce začať pravidelne sporiť. Finančné predsavzatia prevyšujú aj niektoré tradičnejšie, ako napríklad prestať fajčiť (15 %), tráviť viac času s rodinou a priateľmi (20 %) alebo nájsť si nové hobby (11 %).

Investovanie podľa prieskumu zatiaľ nepatrí medzi priority v predsavzatiach Slovákov – začať investovať plánuje len 8 % opýtaných. Zaujímavé podľa nej však je, že ak si takéto predsavzatie do ďalšieho roka ľudia už dajú, záujem oň prejavuje takmer trikrát viac mužov než žien, najčastejšie znovu mladší, vo veku do 44 rokov. Pokiaľ ide o dodržanie finančných predsavzatí, existujú jednoduché kroky, ktoré môžu výrazne napomôcť. „To, že sa niekto rozhodne zlepšiť si finančnú situáciu, je správny prvý krok. Je dobré priebežne si sledovať spotrebu, aby ste v reálnom čase videli a mohli optimalizovať svoje výdavky. Ideálne je tiež nastaviť si automatické prevody na sporiaci účet, na každý účel mať separátne sporenie, prípadne začať sporiť odkladaním menších súm a postupne ich zvyšovať, je to efektívny spôsob budovania finančnej rezervy,“ uviedla Linda Valko Gáliková, vedúca PR v 365.bank.

„Je rozumné tiež sa pozrieť na nastavenie svojich dôchodkových pilierov či na existujúce úvery pre prípad potreby refinancovania alebo konsolidácie. Pokiaľ ide o investovanie, je dobré poradiť sa s odborníkmi, dôležitá je pravidelnosť a trpezlivosť,“ zdôraznila Valko Gáliková. Prieskum tiež ukázal, že Slováci bez ohľadu na to, či si novoročné predsavzatia dávajú alebo nedávajú, nie sú ochotní na ne veľa míňať (napríklad na kúpu bicykla, permanentky do fitnescentra, odkladanie určitej sumy na sporenie, vyplatenie partnera po rozchode, pomôcky na nové hobby atď.). Viac ako štvrtina (27 %) nie je ochotná investovať nič, ak už do predsavzatí investovať peniaze ochotní sú, najčastejšie ide o sumy do 100 eur (16 %) alebo od 101 do 300 eur (16 %).