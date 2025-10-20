Tretina českých startupov chce opustiť krajinu: Prekážajú im dane, regulácie aj chýbajúci kapitál

Až tretina českých startupov uvažuje o odchode z domáceho trhu. Poukazujú najmä na daňové zaťaženie, administratívu a regulácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Poukázal na to najnovší prieskum na vzorke viac než 220 startupistov a investorov. Informoval o tom server iDNES.cz.

Daňové zaťaženie predstavuje významnú bariéru pre 72 % z celkovo oslovených 222 respondentov prieskumu. Poukazovali najmä na zdanenie práce spolu s vysokými odvodmi, s čím majú problém predovšetkým startupy v počiatočnej fáze. „Startupy nehľadajú zamestnancov, ale podnikateľov. V prvých rokoch do podnikania iba lejete peniaze. Preto je výška zdanenia zásadná,“ povedal investor Jan Staněk z Purple Ventures.

Druhou najväčšou prekážkou sú podľa startupov administratíva a regulácie, najmä v spojení s nedostatočnou digitalizáciou štátnej správy, zložitým účtovníctvom a reportovaním pre potreby štátu. Brzdou pre rozvoj je podľa startupov aj legislatíva spojená s pracovnoprávnou agendou a nedostatkom kvalifikovaných špecialistov. Toto je prekážka pre 61 % respondentov.

Ďalšou prekážkou je prístup ku kapitálu. Ten trápi 59 % oslovených. Poukazovali napríklad na násobne vyššie investície v rôznych vývojových fázach startupu v porovnaní so situáciou v USA či Nemecku. Problémom je aj to, že zahraniční investori často nedôverujú českému právnemu rámcu.

