Transakčná daň sa teraz nedá ovplyvniť: Je súčasťou rozpočtu, tvrdí Huliak

Rudolf Huliak. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Transakčná daň je neodmysliteľnou súčasťou rozpočtového opatrenia na tento rok a priniesť má 700 až 800 miliónov eur. V diskusnej relácii TA3 V politike to v súvislosti s návrhmi na zmenu transakčnej dane uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) s tým, že aktuálne sa nedá ovplyvniť a tomu, aké bude mať následky a dosahy treba dať čas. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Stohlovej (PS) je transakčná daň katastrofou, ktorá dusí ekonomickú aktivitu.

„Nevieme následky, dosahy relatívne, všetky tie záležitosti okolo transakčnej dane. Môžeme vedieť tieto veci, ktoré vyplývajú z platenia tejto dane, až na konci roku a povedzme si otvorene, je zarátaná v tohtoročnom rozpočte a ide o nemalú čiastku 700, možno 800 miliónov eur,“ uviedol Huliak. Doplnil, že komunikáciu predsedu SNS Andreja Danka v súvislosti so zavedením transakčnej dane považuje z tohto hľadiska za nešťastnú.

Podľa Stohlovej transakčná daň dusí ekonomickú aktivitu a je nevyhnutné s ňou niečo urobiť. „V čase konsolidácie by sme mali podporovať ekonomickú aktivitu, mali by sme podporovať ekonomický rast. Namiesto toho tu máme daň, ktorá trestá ľudí za snahu. Je úplne jedno, či ten daný podnikateľ je v strate, či začína práve, či robí nejaký zisk, jednoducho táto daň postihuje úplne všetkých. Hýbe nás do minulosti, pretože vidíme, že podnikatelia vyzývajú svojich klientov, svojich zákazníkov, aby začínali platiť v hotovosti. My sa vraciame do doby ‚kešu‘,“ priblížila poslankyňa.

Huliak však v návrate k hotovosti problém nevidí, pripomenul, že je za zachovanie hotovosti, ktoré by podľa neho malo byť zakotvené v ústave. „Mne sa napríklad páči, že sa tu začne hotovosťou platiť a mne sa páči aj to, že výrazným spôsobom pomôžeme poštám v rámci poštových poukážok, lebo vieme, v akom stave máme pošty,“ reagoval minister na to, že podnikatelia začínajú na úhrady využívať poštové poukážky, pri ktorých sú nižšie poplatky.

Stohlová pripomenula, že PS podalo do parlamentu pozmeňujúci návrh na zrušenie transakčnej dane od mája, poslanci však o ňom ani len nehlasovali. „Báli sa, že ľudia ako Andrej Danko, a nielen on, by za ten návrh mohli hlasovať. My sme povedali, že sme pripravení dať 33 hlasov na zrušenie transakčnej dane a to platí,“ reagovala poslankyňa.