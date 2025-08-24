Transakčná daň sa má meniť: Živnostníci a malé firmy budú od jesene oslobodení

Už o niekoľko týždňov by mala Národná rada (NR) SR definitívne schvaľovať úpravy vo fungovaní transakčnej dane. Najzásadnejšou pripravovanou zmenou je to, že by ju nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Túto úpravu navrhli poslanci koaličnej SNS a parlament ju odobril v prvom čítaní ešte pred letom. Ak sa definitívne schváli, platiť by mohla od polovice októbra tohto roku, avizovala partnerka poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková.
„Táto úprava by veľmi pomohla živnostníkom a malým podnikateľom. V kontexte neustále sa zvyšujúcich nákladov by bola pre nich určite prínosom. Zároveň by im tento krok pomohol znížiť administratívu v súvislosti s transakčnou daňou a jej účtovaním,“ zhodnotila odborníčka.
V návrhu je aj mechanizmus preverovania splnenia podmienky výšky príjmu prostredníctvom predloženia dokladov, vrátane kópie daňového priznania k dani z príjmov. Novela zároveň upravuje aj postup v prípade nepodania dokladov a následky v podobe automatického zaradenia do postavenia daňovníka.
V súvislosti so zmenami v transakčnej dani by mala počas leta zasadať pracovná skupina, ktorá by mala riešiť rôzne technické náležitosti alebo „anomálie“. Napríklad ak podnikateľ zaplatí z účtu daň z nehnuteľnosti, ktorá sa uhrádza mestám a obciam, v súčasnosti sa mu z tejto transakcie stiahne aj transakčná daň. Podobne aj vtedy, keď firma vracia zamestnancovi daňový preplatok.
„Transakčná daň bola prijímaná narýchlo, a preto sú úpravy v nej viac ako vítané. Napríklad návrh na zákaz dvojitého zdanenia je určite prínosný a odstránil by duplicitné platenie dane,“ zdôraznila Božeková.
Daň z finančných transakcií funguje na Slovensku od apríla tohto roka. Vzťahuje sa na odchádzajúce platby podnikateľov a firiem. Jej sadzby sú rôzne, záležia od formy platby. Pri debetnej finančnej transakcii, napríklad pri úhrade faktúry bankovým prevodom, je to 0,4 % zo sumy transakcie, najviac 40 eur. Pri výbere finančných prostriedkov v hotovosti je daň 0,8 % zo sumy výberu bez stanovenia maximálnej výšky. Pre platobnú kartu vydanú k transakčnému účtu je daň určená pevnou sumou 2 eurá za kalendárny rok, v ktorom bola karta použitá.
Transakčná daň sa ani v súčasnosti netýka všetkých transakcií. Výnimkou sú napríklad platobné operácie uskutočnené v súvislosti s platením daní, odvodov a príspevkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. Tiež odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Oslobodené sú aj operácie v súvislosti s nákupom štátnych dlhopisov, operácie medzi účtami daňovníka vedenými u toho istého poskytovateľa či platobná operácia vykonaná platobnou kartou. Zároveň existujú aj výnimky pre niektoré inštitúcie, ako sú školy či neziskové organizácie.