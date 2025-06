Transakčná daň čaká veľká zmena: Živnostníci a malé firmy môžu čakať oslobodenie už od septembra

Foto: freepik.com/freepik

Štandardný časový odstup medzi prvým a druhým čítaním pri schvaľovaní zákonov je 30 dní, a aj preto nebolo možné na utorkovej mimoriadnej schôdzi parlamentu zvolanej opozíciou prerokovať novelu zákona o transakčnej dani. Povedal to v utorok na brífingu poslanec Ján Richter (Smer-SD) s tým, že k aktuálnemu návrhu podanému koaličnou stranou SNS ešte pribudnú pozmeňovacie návrhy. Novela má oslobodiť od transakčnej dane živnostníkov a firmy s obratom do 100.000 eur.

„Štandardné rokovanie medzi prvým a druhým čítaním je 30 dní, to nie je vymyslené, je to stanovené v rokovacom poriadku, konkrétne v paragrafe 74, odsek 2 rokovacieho poriadku, preto predseda po prvom čítaní naplánoval to druhé čítanie a medzitým rokovanie výborov na septembrovú schôdzu,“ upozornil Richter. V utorok zasadli k novele zákona aj výbory Národnej rady SR, no svoje rokovania prerušili a pokračovať budú opäť na riadnej septembrovej schôdzi.

Opozičné strany chceli zmeny v transakčnej dani urýchliť, a preto zvolali na prerokovanie druhého čítania novely zákona o transakčnej dani mimoriadnu schôdzu. Richter však vidí za snahou opozície politiku. „Je to tvrdé politikárčenie, je to snaha nabúrať nejakú jednotu v koalícii, ktorá sa získala prístupom všetkých koaličných partnerov v tom prvom čítaní k problematike, ktorá bola nastolená,“ tvrdil poslanec.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upozornil, že v návrhu sú legislatívne nedostatky a rezort podľa neho podá pomocnú ruku pri návrhu zmien. „Urobíme to tak, aby to bolo legislatívne čo najčistejšie,“ povedal Kamenický. Spresniť je podľa neho treba napríklad prípady, keď malá firma počas roka prekročí hranicu 100.000 eur na platenie transakčnej dane alebo, naopak, skĺzne pod túto sumu. Kamenický pripomenul aj to, že každá zmena v transakčnej dani znamená výpadok príjmu štátneho rozpočtu, ktorý treba nahradiť inými príjmami.