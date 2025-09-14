Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!

Transakčná daň, ktorá sa do praxe dostala od apríla tohto roka, by sa mohla dočkať zásadnej zmeny. Naznačil to v nedeľu minister financií Ladislav Kamenický. Ten hovorí, že sa hľadá riešenie, ako od tejto dane odbremeniť malé firmy a živnostníkov. Pripustil, že do určitej sumy by sa táto daň nemusela platiť.
Minister financií Ladislav Kamenický v nedeľňajšej relácii Politika stanice JOJ 24 vyhlásil, že transakčná daň nie je likvidačná. Pripúšťa v nej však nejaké úpravy, po ktorých volá koaličná SNS. V parlamente je totiž návrh tejto strany, aby sa transakčná daň zrušila pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100-tisíc eur.
Tento návrh však podľa Kamenického naráža na niektoré problémy s európsku legislatívou. Minister financií načrtol iné riešenie, ktoré je v hre a ktoré by neprinášalo niektorým subjektom nedovolenú podporu. Podľa jeho slov by sa napokon mohla prijať zmena, na základe ktorej by sa transakčná daň do určitej sumy neplatila. Spomenul napríklad výšku 10 eur.
Firmy, ktoré by na mesačnej báze mali štátu odviesť daň do tejto sumy, by ju tak neplatili. Podľa Kamenického by sa tak tejto dani vyhli živnostníci a malé firmy. Spomenutý limit by platil pre všetky firmy bez výnimky.
Mala by sa transakčná daň do určitej výšky pre firmy zrušiť?
Predstavitelia koalície sa podľa ministra financií bavia ešte aj o iných návrhoch, čiže na konečné riešenie si budeme musieť ešte počkať. Debata je však podľa Kamenického korektná. „Pôjdeme do toho, keď sa dohodneme, ako to spravíme nakoniec,“ vyhlásil minister financií. Podľa jeho slov by oslobodenie od transakčnej dane do určitej sumy neurobilo dramatické zmeny vo výnose tejto dane.
Transakčná daň je poplatok za odchádzajúce bankové transakcie, ktorý platí na Slovensku pre všetky firmy, živnostníkov a rôzne organizácie. Nevzťahuje sa na fyzické osoby. Vláda ju zaviedla od 1. apríla tohto roka s cieľom zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu. Sadzba transakčnej dane je 0,4 % pre bezhotovostné transakcie, maximálne 40 eur na transakciu. Pre výber hotovosti je sadzba vo výške 0,8 %.