Toto je 5 najväčších výziev budúceho roka: Pozrite si, s čím sa budeme musieť v ekonomike popasovať!

Na snímke slovenská vlajka a Bratislavský hrad. Foto: TASR

Rok 2025 prinesie pre Slovensko viacero ekonomických výziev. Okrem dopadov pripraveného konsolidačného balíčka sa budeme musieť popasovať aj s ďalšou infláciou či viacerými externými vplyvmi. Medzi nimi bude dominovať nástup do funkcie nového prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho počínanie si hlavne v obchodnej oblasti.

Aj keď predpovedať budúci vývoj je v dnešnom rýchlo sa meniacom svete asi nemožné, existujú určité faktory, ktoré ovplyvnia vývoj na Slovensku v budúcom roku. Známe sú totiž napríklad pripravené konsolidačné opatrenia vlády, ktoré sa podpíšu pod ekonomický vývoj. Rovnako sa dajú očakávať aj viaceré geopolitické trendy, ktoré ovplyvnia aj vývoj u nás. Pozreli sme sa preto na top 5 výziev, ktoré Slovensko v roku 2025 neminú.

1. Konsolidácia verejných financií

Vzhľadom na rastúce zadlženie a potrebu zabezpečiť udržateľnosť verejných financií, muselo Slovensko prijať viaceré opatrenia na ich konsolidáciu. Tu sa však cesta k zdravému hospodáreniu nekončí.

Ako upozorňuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, v budúcom roku budeme musieť pokračovať v konsolidácií verejných financií a teda okrem už prijatých opatrení budeme musieť prijať ďalšie. „Aktuálne opatrenia sú prijaté a budú realizované najmä na príjmovej strane rozpočtu a teda v budúcom roku by sme sa mali viac zamerať na zvyšovanie efektivity verejného sektora,“ dodáva analytik pre web oPeniazoch.sk.

2. Udržanie konkurencieschopnosti a podpora hospodárskeho rastu

Pripravený konsolidačný balíček negatívne dopadne na slovenský podnikateľský sektor. Keďže bude daňové zaťaženie firiem rásť, konkurenčná schopnosť nášho podnikateľského prostredia sa dostane pod tlak, čo bude tlmiť hospodársky rast.

Podarí sa Slovensku vysporiadať s výzvami, ktoré prinesie budúci rok? Áno Nie Odoslať odpoveď

Z tohto pohľadu bude podľa Mariána Kočiša dôležité prijať aj také opatrenia, ktoré by takto stav zmiernili. „Môže ísť napríklad o zníženie byrokratickej záťaže. Rast ekonomiky by mali podporiť peniaze z eurofondov a preto bude dôležité ich čerpanie a efektívna alokácia. V tejto súvislosti je potreba ochrany právneho štátu, vlády práva a zachovania korektných vzťahov s EÚ kľúčová,“ dodáva analytik.

Ekonomika porastie zhruba 2-percentným tempom

Kým v tomto roku dokázali ekonomiku podržať domácnosti z titulu poklesu inflácie a rastu reálnych miezd, v budúcom roku sa ich pozitívny príspevok na ekonomický rast oslabí rovnako tak, ako vývoj v priemysle. Ako ďalej upozorňuje analytik 365.bank Tomáš Boháček, v reálnych dátach to bude znamenať, že rast ekonomiky bude nanajvýš na úrovni tohto roka s rizikami na strane nižších úrovní – teda okolo 2 percent.

Slovenská ekonomika vstupuje podľa analytika XTB Mareka Nemkyho do roku 2025 s miernym optimizmom, ale aj so značnými rizikami. Kľúčovými otázkami zostávajú inflácia, vplyv fiškálnej konsolidácie a schopnosť podnikov prispôsobiť sa novému prostrediu. Stabilný rast zahraničného dopytu a očakávané zníženie úrokových sadzieb by však mohli poskytnúť určitú protiváhu negatívnym faktorom.

O ďalších výzvach pre Slovensko v budúcom roku si môžete prečítať na ďalších stránkach.