Toto je 10 najčastejších finančných chýb: Ako sa neoberať o svoje vlastné peniaze?

Foto: pexels.com/Pixabay

Mnoho ľudí dnes bojuje s nedostatkom peňazí. Ide o nekonečný príbeh, kedy sa snažia ušetriť aspoň zlomok, no aj tak napriek úmornej snahe vyskočí niečo, čo tie peniaze opäť niekam odplaví. Dôvodom tohto kolotoča je určite do značnej miery zložitá ekonomická situácia a mnohé sociokultúrne faktory, no niečo sa predsa len urobiť dá. Aké sú najčastejšie finančné chyby, ktorých sa bežne dopúšťame?

Na to, aby sme sa prestali naháňať za nedosiahnuteľnými výzvami, za ktorými sa môžu skrývať nejaké peniaze navyše, je v prvom rade potrebná disciplína. Okrem disciplíny je na mieste aj zmena zmýšľania. Prestaňme hľadať spôsoby, ktoré vedú k tomu, čo ešte by sme mali urobiť a začnime premýšľať nad tým, čo by sme mali prestať robiť.

1. Zbytočné výdavky

Každá maličkosť sa sčítava. Len 25 eur utratených v reštauráciách a baroch každý týždeň tvorí 1 300 eur ročne. Tieto financie sa však môžu využiť na oveľa dôležitejšie platby. Ak niekto zápasí s finančnými ťažkosťami, toto je chyba číslo jeden, ktorú by mal prestať robiť.

Je pravda, že termín „zbytočný“ je dosť subjektívny a každý si svoj nákup vyargumentuje po svojom, no aj takéto výdavky musia byť súčasťou plánovaného rozpočtu. Slováci sa s finančnou situáciou doslova mordujú, z prieskumu, ktorý v máji tohto roka urobila agentúra AKO, je zrejmé, že 41 percent obyvateľstva nemá žiadne úspory. Finančné problémy majú podľa prieskumu častejšie ženy, ľudia vo veku 34 až 49 rokov a s nižším vzdelaním bez maturity. Ide o samoživiteľov, obyvateľov Banskobystrického, Trenčianskeho, Žilinského a Košického kraja, ktorí majú príjem do 800 eur.

2. Nekonečné platby

Skúsme sa sami zamyslieť, či naozaj potrebujeme dané položky, ktoré platíme každý mesiac, rok, čo rok. Je dobré zamyslieť sa nad tým, či naozaj potrebujeme a využívame všetky streamovacie služby, členstvo v posilňovni a podobne. Keď je peňazí málo, zúženie svojich túžob môže viesť k zbaveniu sa finančných problémov.

3. Zbavme sa kreditných kariet

Využívanie kreditných kariet na nákup vecí, ktoré v podstate nepotrebujeme, je pomerne bežné. Takýto spôsob života však nie je veľmi rozumný pokiaľ úroky na karte spolu s kreditom nie sú zaplatené do konca daného mesiaca. V opačnom prípade sa len nabaľuje dlh na dlh. Úrokové sadzby kreditných kariet výrazne predražujú cenu účtovaných položiek. V niektorých prípadoch môže používanie kreditných kariet znamenať, že minieme viac, ako zarobíme.

Darí sa vám udržať kontrolu nad svojimi výdavkami? Áno Nie Odoslať odpoveď

4. Kúpa nového vozidla

Len málokto si môže dovoliť kúpiť nové auto za hotové. Financovanie však môže byť zložité. Treba myslieť aj na to, že ak si berieme pôžičku na kúpu vozidla, zaplatíme aj úrok z odpisovaného majetku, čím sa znásobí rozdiel medzi hodnotou vozidla a cenou zaň zaplatenou.

Mať auto je dnes už naozaj potreba, no skutočne potrebujeme najnovšie SUV a v najvyššej výbave? Takéto vozidlá sú drahé pri ich kúpe, a rovnako tak minieme veľa aj na palivo a poistky. Preto, ak potrebujeme nové auto, treba brať do úvahy aj tieto sekundárne faktory a zvoliť tak vozidlo, ktoré bude menšie, bude menej „žrať“, poistka bude lacnejšia a rovnako lacnejšie budú aj v prípade potreby náhradné diely.

5. Spoludlžníctvo pri úveroch

Ručiť priateľom či kolegom pri úveroch a pôžičkách nemusí byť vždy najlepší nápad. V prípade, že by dotyčný prestal splátky platiť, prichádza na rad zdieľaná zodpovednosť, pri ktorej nesieme zodpovednosť ako neplatič a tak sa znižuje aj naše kreditné skóre z pohľadu bánk.

Ak chceme mať plnú kontrolu nad svojimi financiami, musíme za ne prevziať aj plnú zodpovednosť a nedávať ju do rúk iných ľudí. Ak ideme niekomu ako spoludlžník, prípadne ako ručiteľ, je dobré dopredu si premyslieť, s kým sa dohadujeme.

6. Nevedomosť o daniach

Vraví sa, že v živote existujú iba dve istoty, a to platenie daní a úmrtie. Ich neplatenie nám totiž nepomôže, práve naopak, môže sa to ešte vypomstiť. Lepší spôsob, ako k daniam pristupovať, je pochopiť, že skrze ich platenie môžu vzniknúť príležitosti na to, aby sme sa vyhli preplácaniu. Potrebné je dodržiavať stanované termíny a nezamlčať skutočnosti, ktoré by nás neskôr mohli dobehnúť.

7. Zabúdame na seba

Miera osobných úspor Slovákov je naozaj nízka. Väčšina Slovákov nemá žiadne úspory a tí, ktorí si niečo odkladajú majú rezervu menšiu ako je 1000 eur. Len 2,6 percenta opýtaných zo spomínaného prieskumu má rezervu väčšiu ako 50 000 eur, teda dosť veľkú na to, aby pokryla nepriaznivé životné situácie s ľahkosťou.

Mnoho domácností žije však od výplaty k výplate, a čo je horšie v dohľade nie je ani žiadna známka prípadného zlepšenia. V takýchto prípadoch dokáže veľké nepríjemnosti spraviť aj iba jedna omeškaná výplata.

V takejto situácií sa nechceme ocitnúť, keď dôjde k ekonomickej recesii. Minimálna rezerva by mala teda pozostávať aspoň z troch mesačných príjmov. Trojmesačná rezerva môže byť v prípade straty zamestnania rozhodujúca na to, aby sme sa trochu otriasli, rozhliadli sa a našli riešenie, ako ďalej.

8. Neinvestujeme do dôchodku

Ak nemyslíme na budúcnosť a nezamestnávame naše peniaze, oberáme sa o možnosť, určiť si, kedy prestaneme pracovať. Tým, že tento aspekt podceňujeme, je možné, že budeme nútení pracovať až kým nám to zdravie dovolí. Mesačné príspevky na dôchodkové účty sú nevyhnutné pre pohodlný odchod do dôchodku. Čím skôr začneme, tým väčšia finančná sloboda na nás čaká.

9. Splatenie dlhu prostredníctvom dôchodkového sporenia

Je dobré zbavovať sa dlhov. No úspory na budúcnosť by mali ostať úsporami na budúcnosť. Okrem iného dôchodkové fondy fungujú na istých princípoch. Veľmi často sa stáva, že predčasné výbery sú spoplatnené.

Vezmime si preto hypotetickú situáciu, pri ktorej máme pôžičku s ročnou percentuálnou mierou nákladov okolo 24 percent. Náš dôchodkový sporiaci fond má zhodnotenie v priemere 7 percent. Povieme si, že splatenie dlhu dôchodkom, môže byť skvelým pomocníkom zbaviť sa záväzkov, no také jednoduché to nie je. Okrem toho, že môžeme prísť o pravidelný návyk mesačného splácania, môže byť predčasný výber pri dôchodkových fondoch spoplatnený. V praxi teda ide o to, že pri takomto kroku aj tí najdisciplinovanejší plánovači majú potom problém odložiť si peniaze na preskupenie účtov a upratanie si novej nečakanej situácie.

10. Nemáme plán

Naša finančná budúcnosť závisí od toho, čo sa deje dnes. Možno trávime dosť času sledovaním streamovacích služieb, či lustrovaním sociálnych sietí a tak nám neostáva čas na to, aby sme si prešli svoje financie. Mať poriadok vo financiách by malo byť pre každého prioritou.

Mať dobre definovaný finančný plán je základom zabezpečenia stabilnej a prosperujúcej finančnej budúcnosti.