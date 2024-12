Top 5 prispievateľov do štátneho rozpočtu: Toto sú tie povestné „zlaté vajcia“ našej ekonomiky!

Foto: freepik.com/wirestock, Racool_studio, oPeniazoch.sk

Jedným z dôležitých príjmov štátu sú aj prostriedky získané z dividend štátnych firiem, alebo firiem s majetkovou účasťou štátu. Tieto firmy posielajú do štátneho rozpočtu každý rok stovky miliónov eur, ktoré môže štát následne využiť na financovanie rôznych verejných služieb, ako je napríklad zdravotníctvo, školstvo či rozvoj infraštruktúry. Najviac sa pritom štát môže spoliehať na peniaze od energetických firiem.

Dividendy od štátnych firiem sú dôležitým zdrojom príjmov štátnej kasy. V minulom roku si štát cez vyplatené dividendy polepšil o takmer 430 miliónov eur. Rok predtým to bolo o niečo menej, a to necelých 413 miliónov eur.

Výrazne viac však štát získal v roku 2021, keď mu pritieklo z tohto zdroja viac ako pol miliardy eur. Vyplýva to zo súhrnnej výročnej správy SR za minulý rok, ktorú vypracovalo ministerstvo financií. Výsledok za rok 2021 do značnej miery ovplyvnila energetická kríza, ktorá sa podpísala pod nárast cien energetických komodít a následne aj pod pozitívne výsledky firiem v tomto sektore.

Na druhej strane však energetická kríza znamenala aj extrémny prepad doteraz skutočného zlatého vajca slovenskej ekonomiky, prepravcu plynu eustream, v ktorom 51-percentný podiel kontroluje štátny SPP. Asi netreba pripomínať, že za to môže rapídny pokles prepravy ruského plynu do Európy cez Slovensko. Zasiahlo to firmu dokonca až tak, že vlani štátu nevyplatila na dividendách ani cent. Rovnako ako aj celý SPP.

Treba však podotknúť, že štát zďaleka nežije len z dividend podnikov s majetkovou účasťou štátu. Tieto, ako aj ostatné privátne firmy na Slovensku, totiž samozrejme odvádzajú štátu zo svojho hospodárenia aj daň z príjmu a v prípade mnohých odvetví už aj mimoriadne odvody regulovaných subjektov. Tieto faktory následne vplývajú aj na výšku zisku na rozdelenie akcionárom a teda aj finálnych dividend.

Príjem štátu z dividend je pritom v absolútnych číslach zhruba porovnateľný napríklad aj so sumou často kritizovanej dane z finančných transakcií, ktorá by mala začať platiť na Slovensku od apríla budúceho roka. Jej výnos je totiž pre rok 2025 odhadovaný na úrovni asi 500 miliónov eur.

A ktoré sektory sa podieľajú na dividendách pre štát v najväčšej miere? O drvivú väčšinu týchto príjmov sa stále stará energetický sektor. Do prvej päťky najväčších platiteľov dividend sa dostala len jedna firma mimo tohto sektora. Kto je teda najväčším prispievateľom do rozpočtu cez dividendy, keď plynári vypadli z hry? Poďme sa na to pozrieť.

