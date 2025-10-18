Svadba je nepochybne jedným z najvýznamnejších dní v živote dvoch zamilovaných ľudí. Kým niektorí snívajú o malej romantickej svadbe v kruhu najbližších, iní si doprajú exotiku pri mori alebo kráľovskú hostinu so stovkami hostí. A to niečo stojí.
Potom tu ale máme aj ľudí, pre ktorých peniaze nie sú žiadnym problémom. Od diamantmi posiatej róby po koncert Rihanny či Beyonce – pozrite sa na 12 najdrahších svadieb všetkých čias, ktoré podľa webu Britannica prekonali všetky predstavy o luxuse.
- Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
- Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
- Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
12. Petra Ecclestone a James Stunt – 19 miliónov dolárov
27. august 2011, Castello Odescalchi, Bracciano, Taliansko
Dcéra magnáta Formuly 1 Bernieho Ecclestona si povedala „áno“ s podnikateľom Jamesom Stuntom na trojdňovej svadbe na starom zámku z 15. storočia pri jazere Bracciano – tom istom, kde sa v roku 2006 brali aj Tom Cruise a Katie Holmes.
Nevesta žiarila v šatách od Very Wang za viac než 125-tisíc dolárov, hostia si vychutnali šampanské, ohňostroj a koncerty Black Eyed Peas a Erica Claptona. Dvojica sa, žiaľ, rozviedla v roku 2017.
11. Priya Sachdev a Vikram Chatwal – 20 miliónov dolárov
19. február 2006, Naí Dillí, India
Herečka Priya Sachdev a podnikateľ Vikram Chatwal oslávili svoj zväzok svadbou trvajúcou desať dní. Odohrávala sa v troch mestách, s 600 hosťami privezenými charterovými lietadlami z 26 krajín. Nechýbal ani maškarný bál „Fantasia“, 50 ton kvetov z Bangkoku a Holandska či 3 000 sviečok.
Utratili by ste za svadbu desiatky až stovky miliónov?
Hostia dostali 20-stranový manuál o správnom indickom oblečení, pričom boli požiadaní, aby sa vyhli bielej a čiernej farbe. Dátum svadby bol vybraný po konzultácii s astrológmi, no ani to dvojici nepomohlo, pretože sa v roku 2011 rozviedli.
10. Letizia Ortiz a princ Felipe zo Španielska – 24 až 35 miliónov dolárov
22. máj 2004, Katedrála Almudena, Madrid
Televízna novinárka Letizia Ortiz sa vydala za následníka španielskeho trónu, dnešného kráľa Felipeho VI. Na svadbe, ktorej sa zúčastnilo viac ako 1 200 hostí, nechýbali svetové kráľovské osobnosti ako princ Charles či Albert z Monaka. Nevesta mala šaty od Manuela Pertegaza v hodnote 8 miliónov dolárov a na hostine tieklo 1 000 fliaš šampanského.
Pokračovanie článku nájdete na ďalšej strane.
1 / 4