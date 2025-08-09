TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)

Hodinky už dávno nie sú len o ukazovaní dátumu a času. V poslednom období sú taktiež stále obľúbenejším investičným artiklom, pretože si zvyknú držať a dokonca aj zvyšovať hodnotu. Ktoré sú ale tie skutočne najdrahšie na svete?
Vo svete hodiniek narazíte na množstvo kategórií. Od jednoduchých lacných kúskov, ktorých jedinou úlohou je zorientovať vás v čase, cez inteligentné vychytávky technologických gigantov až po luxusné hodinky renomovaných výrobcov za desiatky až stovky tisíc eur. A potom je tu ešte kategória hodiniek, ktorých ceny sa počítajú v miliónoch.
Ak by ste čakali, že sú to iba hodinky obsypané drahokamami, tak budete zrejme prekvapení. V niektorých prípadoch sú totiž ich príbeh alebo technologické majstrovstvo ich autorov omnoho hodnotnejšie, ako samotný materiál, z ktorého sú vyrobené. Presvedčte sa sami v našom rebríčku desiatich najdrahších hodiniek na svete vôbec:
10. Patek Philippe Gobbi Milan ‚Heures Universelles‘ Ref. 2523
S cenou 9 miliónov dolárov otvára náš rebríček model, ktorý je považovaný za jeden z najkrajších a umelecky najhodnotnejších povojnových modelov hodiniek švajčiarskej spoločnosti Patek Philippe. Tento konkrétny kus referencie 2523 s funkciou svetového času (World Time alebo Heures Universelles) je absolútne unikátny vďaka kombinácii materiálu, farby ciferníka a predovšetkým dvojitého podpisu, ktorý dokumentuje jeho pôvod.
Hodinky majú na svoju dobu veľkorysé 36 milimetrové puzdro z 18-karátového ružového zlata a sú vybavené dvoma korunkami – jedna na 3. hodine slúži na nastavenie času, zatiaľ čo druhá na 9. hodine otáča diskom s názvami 40 svetových miest, čo umožňuje okamžité odčítanie času kdekoľvek na svete.
Ciferník je skutočným umeleckým dielom. Jeho stred je vyrobený z priesvitného modrého emailu (enamel) technikou cloisonné, ktorá vytvára úžasnú hĺbku a lesk. Tento zložitý mechanizmus svetového času vyvinul pre Patek Philippe legendárny nezávislý hodinár Louis Cottier.
Tento konkrétny kus, vyrobený v roku 1953, je jedným z iba siedmich známych kusov Ref. 2523 v ružovom zlate a jedným z iba dvoch s modrým emailovým ciferníkom. Čo ho však robí absolútne jedinečným a neodolateľným pre zberateľov, je dvojitý podpis na ciferníku: okrem mena „Patek Philippe“ nesie aj meno „Gobbi, Milan“, čo je názov prestížneho milánskeho klenotníctva, ktoré hodinky v roku 1957 predalo. V novembri 2019 bol tento unikát predaný na aukcii Christie’s v Hongkongu za 70,175 milióna hongkonských dolárov (približne 9 miliónov USD), čím sa stali najdrahšími náramkovými hodinkami, aké kedy boli predané v aukcii v Ázii.
9. Patek Philippe Ref. 1518 in Stainless Steel
Aj deviatu priečku v rebríčku najdrahších hodiniek sveta okupuje Patek Philippe. S cenou 11,1 milióna dolárov je tento model stelesnením zberateľského sna a dokonalým príkladom paradoxu, kde najbežnejší materiál vytvára najvyššiu hodnotu. Je to extrémne vzácny, historicky významný a materiálovo prekvapivý kus. Patek Philippe Ref. 1518 je totiž prvý sériovo vyrábaný večný kalendár s chronografom na svete, čo z neho robí míľnik v histórii hodinárstva.
Hodinky majú elegantné puzdro s priemerom 35 milimetrov a obsahujú dva vysoko cenené prvky: večný kalendár (zobrazujúci dátum, deň v týždni a mesiac, ktorý automaticky zohľadňuje dĺžku mesiacov a priestupné roky) a chronograf (stopky), spolu s ukazovateľom fáz mesiaca. Vo vnútri tiká ručne naťahovaný kaliber na báze osvedčeného strojčeka Valjoux, ktorý však Patek Philippe rozsiahlo modifikoval a ručne dokončil na najvyššej možnej úrovni, hoci v tej dobe neexistovali priehľadné zadné viečka a túto krásu nikto okrem hodinára nevidel.
Celkovo bolo vyrobených len 281 kusov modelu 1518, pričom drvivá väčšina bola v žltom a menšia časť v ružovom zlate. Verzia z nehrdzavejúcej ocele je však takmer mýtická – existujú len štyri známe kusy. Táto extrémna rarita z nich robí „svätý grál“ pre najvážnejších zberateľov. V novembri 2016 bol jeden z týchto štyroch kusov, vyrobený v roku 1943, predaný na aukcii Phillips v Ženeve za ohromujúcich 11,1 milióna dolárov. Pre laika vyzerajú ako staré oceľové hodinky; pre znalca sú jedným z najdôležitejších a najžiadanejších náramkových hodiniek, aké kedy boli vyrobené.
