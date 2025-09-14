TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!

Filmový priemysel je už celé desaťročia synonymom veľkolepých rozpočtov a odvážnych projektov, pri ktorých sa investujú stovky miliónov dolárov. S rastúcimi nárokmi divákov, stále prepracovanejšími vizuálnymi efektmi a hviezdnymi hereckými obsadeniami sa produkčné náklady najväčších hollywoodskych hitov šplhajú do astronomických výšok.
Výsledkom sú filmy, ktoré sa zapísali do histórie nielen svojimi tržbami, ale aj tým, koľko peňazí bolo potrebných na ich vznik. Prinášame vám rebríček TOP 10 najdrahších filmov všetkých čias, kde náklady na produkciu presiahli aj rozpočty menších štátov.
Údaje o rozpočtoch zverejnila Wikipedia a viac detailov pridal aj web Brand Vision. Tieto sumy sú čisté výdavky po daňových úľavách, takže sa môže stať, že sa niekde stretnete aj s dvomi rôznymi sumami rozpočtov. V týchto produkčných rozpočtoch tiež nie sú zarátané náklady na marketing a propagáciu filmu.
10. Avatar: Cesta vody (2022) – 350 mil. dolárov
James Cameron znova posunul hranice filmovej technológie, tentokrát s podvodným motion capture a vysokou snímkovou frekvenciou. Rozpočet sa pohybuje medzi 350 a 460 miliónmi, čo z filmu robí jeden z najnákladnejších projektov histórie. Tržby 2,3 miliardy však potvrdili, že investícia sa vyplatila.
9. Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva (2022) – 351 mil. dolárov
Druhý diel Doctora Strangea bol ovplyvnený pandémiou, čo znamenalo viaceré dotáčky a odklady. Zložité efekty pre multivesmír, vysoké honoráre a globálna reklama spôsobili, že celkové náklady prekročili 550 miliónov. Napriek tomu sa film takmer priblížil miliardovej hranici tržieb.
