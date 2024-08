Tomáš: Na Slovensku musí skončiť doba lacnej pracovnej sily

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR

Na Slovensku musí skončiť doba lacnej pracovnej sily, ľudia si zaslúžia zarábať viac. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Jedným z účinných nástrojov vlády je podľa neho zvyšovanie minimálnej mzdy. Tá by sa mala zvýšiť minimálne na úroveň 60 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy.

„Občania Slovenskej republiky už majú nárok na viac, aby zarábali viac a práve prudký tlak na zvyšovanie minimálnej mzdy zároveň tlačí alebo vytvára tlak aj na mzdy ako také, takže preto opakujem, už nemôže byť Slovensko len o tom, že je zaujímavé lacnou pracovnou silou, ale naozaj si slovenskí občania zaslúžia zarábať viac a takým najväčším nástrojom vlády na to, aby tlačila na mzdy, je práve zvyšovanie minimálnej mzdy,“ priblížil Tomáš.

Po tom, čo v stredu vláda schválila návrh novely zákona o minimálnej mzde, Tomáš doplnil, že sa bude naďalej snažiť o získanie podpory nielen zástupcov zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, ktorí už na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR predstavili dve podmienky. Jednou z nich bolo postupné zvyšovanie minimálnej mzdy v rámci automatu a druhá podmienka sa týkala príplatkov za prácu v neštandardných časoch. S týmito podmienkami však nesúhlasili odborári.

Na stredajšom rokovaní vláda schválila aj ďalší balík sociálnych opatrení

Na stredajšom rokovaní vláda schválila aj ďalší balík sociálnych opatrení, ktorý súvisí so starostlivosťou o zdravotne znevýhodnené deti. Šéf rezortu ozrejmil, že rodičia dostanú o 100 eur viac na opateru zdravotne znevýhodnených detí a zmení sa aj systém odľahčovacej služby, ktorá na Slovensku doteraz vôbec nefungovala.

Tomáš spresnil, že doteraz si mohli rodičia vyčerpať 30 dní na rok v rámci odľahčovacej služby. Po novom si z tohto časového fondu budú môcť rodičia vyčerpať 360 dní, no ak by umiestnili dieťa do pobytového zariadenia, tak sa im zaráta celý jeden deň.

„Mestá a obce ani rodičia nemusia mať obavu o náklady na túto odľahčovaciu službu, lebo toto bol hlavný problém, že chýbali jednoducho peniaze. Od 1. septembra do 31. decembra tohto roka to bude financovať štát cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a od 1. januára budúceho roka už to budeme financovať z európskych peňazí, pretože sme na to pripravili projekt, ktorý ešte predstavíme,“ uzavrel.

Na návrh vlády už reagovali aj niektorí zástupcovia zamestnancov

Na návrh vlády už reagovali aj niektorí zástupcovia zamestnancov. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb upozornil na to, že ak sa platové tabuľky nezvýšia v súlade s valorizáciou minimálnej mzdy, tak sa zamestnanci dostanú pod ich úroveň. To spôsobí, že im zamestnávatelia budú musieť doplácať rozdiel.