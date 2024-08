Tohtoročná úroda obilnín v Česku je podľa Agrárnej komory ČR druhá najhoršia za 12 rokov

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Pixabay

Českí poľnohospodári tento rok zožali 6,75 milióna ton základných obilnín, čo je druhá najhoršia úroda za posledných 12 rokov. Úroda repky je najnižšia od roku 2003. V piatok to oznámila Agrárna komora (AK) ČR, ktorá si situáciu vysvetľuje jednak veľkými výkyvmi počasia a takisto dovozmi poľnohospodárskych komodít z tretích krajín.

V prípade obilnín je podľa poľnohospodárov tohtoročná úroda medziročne o desatinu nižšia a po zohľadnení nízkych cien dosahuje prepad tržieb 3,27 miliardy korún (približne 130 miliónov eur). Ešte horšie je na tom podľa ich údajov repka, ktorej zožali odhadom 950.000 ton, čo je medziročne o 27 percent menej. Očakávaný pokles tržieb je v tomto prípade viac než 3,75 miliardy korún (takmer 150 miliónov eur).

Dôvodom takejto úrody sú podľa prezidenta Agrárnej komory ČR Jana Doležala do značnej miery veľké výkyvy počasia. „Pestovateľov nielen obilnín a olejnín, ale aj ďalších plodín zaskočila vlna silných mrazov v apríli, ktoré trvali aj desať hodín vkuse. Nebol by to taký problém, ak by teplotne nadpriemerné jarné mesiace neurýchlili vegetačný vývoj plodín. Následný teplotný šok tak mal na obilie a repku oveľa ničivejšie následky,“ vysvetlil Doležal.Ďalšie poškodenie podľa neho spôsobili prívalové dažde a lokálne krupobitie v júni. Daždivé počasie sa striedalo s vysokými teplotami aj potom, čo podľa neho takisto malo vplyv na konečné výnosy.

Foto: unsplash.com/Radek Kozák

Prepad cien a zníženie osevných plôch v Česku podľa Doležala spôsobili dovozy poľnohospodárskych komodít z tretích krajín vrátane Ukrajiny. „Tamojší pestovatelia si môžu dovoliť nižšie náklady, pretože nemusia dodržiavať také vysoké štandardy ako my v Európe,“ podotkol s tým, že v ČR sú podľa neho regulácie často nad rámec európskych pravidiel, čo českých poľnohospodárov na trhu znevýhodňuje.