Tlak na ďalšie zníženie úrokov je v ECB čoraz silnejší: Proti je slovenský guvernér Kažimír

Úročenie termínovaných vkladov aj vplyvom zvyšovania sadzieb ECB rastie, inflácia naopak klesá. Na snímke sídlo ECB vo Frakfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

V Európskej centrálnej banke (ECB) silnie tlak na ďalšie zníženie základných úrokových sadzieb na zasadnutí plánovanom na budúci týždeň. Uviedla to agentúra Reuters, podľa ktorej sa dnes za zníženie sadzieb o štvrť percentuálneho bodu vyslovilo hneď niekoľko činiteľov ECB. Zrejme jedinou reálnou opozíciou týmto hlasom je guvernér slovenskej centrálnej banky Peter Kažimír, napísala agentúra Bloomberg.

Centrálni bankári väčšinou argumentujú spomalením hospodárskeho rastu, keď obhajujú, prečo by mala ECB pristúpiť k ďalšiemu zníženiu úrokov. Investori očakávajú, že centrálna banka na budúci týždeň zníži depozitnú sadzbu o ďalší štvrť percentuálneho bodu, a to na 3,25 percenta. Predpokladajú tiež, že ECB v znižovaní úrokov bude pokračovať aj potom.„Zníženie je veľmi pravdepodobné a nebude posledné. Tempo bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať boj proti inflácii, „povedal rozhlasovej stanici franceinfo šéf francúzskej centrálnej banky François Villeroy de Galhau.

ECB popri vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) pozorne sleduje tiež infláciu, ktorú chce mať blízko dvoch percent. Miera inflácie v eurozóne v septembri klesla na 1,8 percenta, a prvýkrát za viac ako tri roky sa dostala pod dvojpercentný cieľ ECB.„Aj keby sme teraz mali jedno zníženie o 25 bázických bodov a ďalšie v decembri, vrátime sa na jednoduché tri percentá – a to je stále veľmi reštriktívna úroveň,“ povedal denníku Financial Times šéf gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras, keď dal najavo podporu ďalšiemu zníženiu sadzieb. To presadzujú aj šéfovia centrálnych bánk z Fínska, Lotyšska a Portugalska. Prezidentka ECB Christine Lagardeová zníženie úrokov zreteľne naznačila.

Kolísavé ceny energií

Guvernér SLOVENSKEJ centrálnej banky Peter Kažimír ale zrejme ako jediný vážny hlas proti ďalšiemu zníženiu úrokov argumentuje tým, že jedna priaznivá štatistika nestačí. Treba podľa neho počkať, ako sa bude inflácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. Lepším variantom je podľa neho sadzby znížiť až v decembri, ak na to bude dôvod. Časť centrálnych bankárov nie je o ďalšom znížení sadzieb úplne presvedčená.Zdrojom rozporov sú najmä kolísavé ceny energií, k čomu v poslednom čase prispieva napätie na Blízkom východe. Ceny ropy sa kvôli bojom teraz zvyšujú, hoci z nižších hodnôt, ako kde boli pred rokom alebo aj na jar tohto roku. Severomorská ropa Brent sa dnes popoludní predávala zhruba za 76 dolárov za barel, zatiaľ čo na jar bola nad 90 dolárov.

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Foto: TASR

„V médiách je to považované za hotovú vec, že by sa sadzby mali znížiť,“ povedal Kažimír novinárom v Bratislave. „Musím ale povedať, že nie som úplne presvedčený, že by sme sa mali rozhodovať na základe jedného dobrého čísla,“ povedal s odvolaním sa na septembrový pokles inflácie v eurozóne.ECB už tento rok úrokové sadzby znížila dvakrát a ďalšie zníženie na zasadnutí 17. októbra už je započítané do trhových cien. Investori tak zrejme očakávajú, že ECB pre slabý hospodársky rast v eurozóne uvoľňovanie menovej politiky urýchli. Stretnutie plánované na budúci týždeň je výjazdové, nebude sa teda konať v sídle ECB vo Frankfurte nad Mohanom, ale v slovinskej metropole Ľubľane.