Slovenský trh práce zostáva jedným z najmenej dynamických v EÚ. Nezamestnaný u nás má len pätinovú šancu, že si do roka nájde prácu, čo je o polovicu menej než európsky priemer. A to napriek tisícom voľných pracovných miest. Situáciu podľa analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP) zhoršuje regionálna nerovnováha či málo pružný trh práce.
Nezamestnaný Slovák má podľa dostupných štatistík len 20 % šancu, že sa do roka zamestná, čo je o polovicu menej ako európsky priemer na úrovni 40 %. Ako ďalej upozorňuje IFP, štrukturálna mobilita na trhu práce patrí na Slovensku k najnižším v EÚ. Svoj pracovný status vlani zmenili len 3 % ľudí v produktívnom veku.
Slabú dynamiku na našom trhu práce zhoršuje aj regionálny nesúlad. Kým západ krajiny čelí nedostatku pracovnej sily, na východe a juhu nezamestnanosť v niektorých okresoch presahuje 8 %. Inak povedané, hoci na Slovensku evidujeme tisíce voľných pracovných miest, veľká časť nezamestnaných je situovaná práve v regiónoch, kde je práce najmenej. Výsledkom tak je, že kým nezamestnaní Slováci zostávajú doma, nedostatok pracovnej sily v regiónoch s vysokým dopytom po zamestnancoch sa pláta predovšetkým pracovníkmi zo zahraničia.
„Spružnenie trhu práce by zvýšilo mobilitu a ponuku práce, ktorá aktuálne zaostáva za dopytom zo strany firiem. Čiastočnou náplasťou je dovoz pracovnej sily zo zahraničia, ktorí zatiaľ neslabne. V auguste u nás pracovalo až vyše 131 tisíc cudzincov, ktorí k nám prišli takmer výlučne z krajín mimo EÚ,“ dodávajú analytici inštitútu.
Disponibilná miera nezamestnanosti po očistení o sezónne vplyvy pritom v auguste stagnovala na úrovni 4,9 %. Nárast uchádzačov o prácu, ktorí sú hneď schopní nastúpiť do zamestnania sa po štyroch mesiacoch zastavil. Za lepším výsledkom do značnej miery podľa IFP stojí zvýšený počet nezamestnaných, ktorí sa zapojili do aktivačných prác.
Myslíte si, že je na Slovensku ťažké nájsť si prácu?
Noví nezamestnaní prichádzajú s výnimkou stavebníctva zo všetkých sektorov, od začiatku roka sa však výraznejšie zvýšil prítok uchádzačov zo služieb a verejnej správy. Počet voľných pracovných miest presiahol 107-tisíc, prítok nových miest však spomaľuje už od začiatku tohto roka. „Ochladenie dopytu po práci potvrdzujú aj štatistiky o voľných pracovných miestach z portálu profesia.sk a Štatistického úradu SR,“ dodáva IFP.
Podiel krátkodobo nezamestnaných je u nás najvyšší za posledné dva roky. Od marca je podľa analytikov inštitútu možné pozorovať najmä nárast ľudí, ktorí sú nezamestnaní kratšie než 7 mesiacov. Ich počet je najvyšší od augusta 2021. Prírastok reprezentuje prepúšťania v priemysle.
„Najprudší nárast miery nezamestnanosti pozorujeme v Kysuckom Novom meste a Bánovciach nad Bebravou, kde prebehli ohlásené prepúšťania v automobilovom a textilnom priemysle. Nárast krátkodobo nezamestnaných kompenzuje pokles ľudí, ktorí sú bez práce viac než 1 rok. Za ich poklesom však môže byť do značnej miery aj vyradenie z evidencie pre nespoluprácu či z iných dôvodov,“ dodávajú analytici IFP.