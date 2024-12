Tieto čísla sporiteľov v druhom pilieri rozhodne nepotešia: Namiesto rekordného zhodnotenia prispeli na konsolidáciu!

Foto: freepik.com/freepik

Rok 2024 sa pre sporiteľov v druhom pilieri začal nepríjemnou správou o znížení povinných odvodov na štyri percentá. Vláda sa totiž rozhodla znížiť tieto odvody v rámci konsolidačných opatrení. Záver roka však prináša pre sporiteľov viaceré pozitívne správy, keďže druhý pilier má našliapnuté na historicky najlepšie výsledky.

Majetok sporiteľov v druhom pilieri pred koncom roka, konkrétne k 6. decembru, dosiahol už viac ako 17,2 miliardy eur. V negarantovaných dôchodkových fondoch je pritom podľa údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) alokovaných 70 percent objemu úspor. Príspevky sporiteľov v druhom pilieri od januára do novembra 2024 dosiahli takmer miliardu eur.

„Presun úspor do indexových fondov umožnil sporiteľom participovať na akcelerácii svetovej ekonomiky,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Najvýkonnejšie indexové fondy pritom podľa šéfa asociácie dosiahli od začiatku roka viac ako 20-percentné zhodnotenie. Výkonnosť garantovaných fondov od začiatku roka sa pohybuje v rozpätí 1,5 až 3,5 percenta. V kategórii zmiešaných fondov výkonnosť prekračuje 10 percent.

Tou horšou správou pre všetkých sporiteľov je, že práve v tomto rekordnom roku sa vláda rozhodla znížiť ich odvody do druhého piliera z 5,5 percenta hrubej mzdy na 4 percentá. Zaujímavému zhodnoteniu tak podliehal majetok nižší, ako by mohol bez tejto zmeny. Bolo to pritom jedno z prvých koknsolidačných rozhodnutí súčasnej vlády Roberta Fica s odôvodnením, že získané prostriedky budú pokrývať rodičovský dôchodok popri schválenom plnohodnotnom trinástom dôchodku.

Presuny úspor podľa predvolenej investičnej stratégie zmenili štruktúru a dynamiku druhého piliera smerom k dlho očakávanej výkonnosti.

V súčasnosti majú mladší pasívni sporitelia už 60 percent majetku v indexovom fonde a smerujú tam aj nové príspevky. Starším pasívnym sporiteľom, čiže narodeným pred rokom 1969, idú do indexových fondov iba nové príspevky, takže tam majú 10 až 11 percent majetku. Sporitelia s víziou niekoľkých dekád sporenia na dôchodok vstupujú do indexových fondov.

Akciovým trhom sa darí

„Nachádzame sa v období silného rastu akciových trhov a práve do akciových dôchodkových fondov presúvame úspory sporiteľov. Keď sa na to veľmi zjednodušene pozrieme, tak od začiatku presunov do konca novembra sa indexové fondy zhodnotili približne 30 percent,“ dodáva Kotov.

