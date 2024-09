Tibor Gašpar avizuje zmeny v balíku konsolidačných opatrení

Tibor Gašpar. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) avizuje zmeny v návrhu balíka konsolidačných opatrení. Majú byť podľa jeho slov v prospech občanov SR. Potvrdil, že k legislatíve, o ktorej parlament aktuálne rokuje v prvom čítaní, predloží pozmeňujúci návrh. Ním by sa mala okrem iného upraviť výška DPH, ktorá sa vzťahuje na knihy, dennú tlač, časopisy aj elektronické a audioknihy, z pôvodne navrhovaných 23 na päť percent.

„Som rád, že sme schopní urobiť v pôvodnom návrhu konsolidačného balíčka nejaké zmeny, ktoré sú v prospech občanov. Sme sociálna vláda, vždy sme hovorili o tom, že konsolidovať budeme sociálnym spôsobom, to znamená, že nie na úkor najzraniteľnejších. Pokiaľ došlo pri tvorbe konsolidácie k nejakým, nazvem to chybám, ktoré možno ešte v prospech občanov opraviť, tak to robíme,“ vyhlásil Gašpar na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Poslanci za Smer-SD zároveň pripomenuli potrebu konsolidácie verejných financií. „Šťastní by sme boli vtedy, keby sme vôbec žiadnu konsolidáciu nemuseli robiť, ale keby sme robili rozvojové trendy, programy a pomáhali ľuďom, aby na Slovensku bola lepšia životná úroveň, ale vzhľadom na to dedičstvo, ktoré tu je, je pre nás nevyhnutné, aby sa konsolidácia robila,“ podotkol predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter.

Smer-SD zároveň odmietol kritiku k obmedzeniu diskusie v NR SR k návrhu. Gašpar skonštatoval, že opoziční predstavitelia mali, keď boli pri moci, urobiť opatrenia týkajúce sa verejných financií a riešiť dlh. „Mali dosť času na to, aby s tým niečo urobili a teraz, aby sa v pléne tvárili, že oni s tým nič nemajú a že ten balíček, ktorý pripravujeme, je zlý, tak to je absurdné,“ povedal.

Poslanci za Smer-SD majú podľa slov Richtera zámer k návrhu v pléne NR SR vystúpiť. Rovnako odmietol kritiku opozície k obmedzeniu diskusie. Poukázal pritom na to, že nutnosť konsolidácie potvrdila aj opozícia. „Základná filozofia potreby konsolidácie nebola spochybnená, to znamená, že nie je dôvod v prvom čítaní, ktoré nie je o pozmeňovákoch, ale o filozofii zákona, diskutovať viacej,“ uzavrel.

Parlament sa vo štvrtok venuje konsolidačnému balíku. Rokovať má až do úplného prerokovania návrhu v prvom čítaní. Rozprava je obmedzená na 12 hodín. O opatreniach by mali v prvom čítaní hlasovať vo štvrtok večer.