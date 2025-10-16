Úrokové sadzby na hypotéky na Slovensku ďalej klesajú, aj keď len pozvoľna. Postupné zníženie sadzieb podľa Národnej banky Slovenska (NBS) pomohlo obnoviť aktivitu na trhu úverov na bývanie. Počet nových hypoték sa už vrátil na úrovne spred obdobia vysokých sadzieb a rastie aj priemerná výška hypoték.
Ako uvádza centrálna banka v pravidelnom štvrťročnom komentári, v uplynulých mesiacoch pokračovalo oživenie na trhu hypoték, hoci úrokové sadzby klesali len pozvoľna. Počet nových hypoték poskytnutých počas druhého štvrťroka tohto roka sa vrátil na úroveň bežnú pred obdobím zvýšených sadzieb. Priemerná výška hypotéky rastie približne v súlade s rastom cien nehnuteľností.
Nárast počtu aj priemernej výšky hypoték je pritom pomerne plošný naprieč vekovými skupinami dlžníkov. „Čiastočne sa oživil aj trh s refinancovaním hypoték. Počet hypoték refinancovaných s navýšením do inej banky sa v druhom štvrťroku 2025 priblížil k úrovni bežnej pred zvýšením sadzieb,“ uvádza NBS.
Silný bol aj júlový prírastok portfólia, ktorý bol na úrovni júla 2022. Medziročné tempo rastu hypoték dosiahlo v júli hodnotu 5,8 %. Ak by aj v nasledujúcom období zostal podľa centrálnej banky počet nových hypoték na úrovni rovnakej ako v druhom štvrťroku 2025 a ich priemerná výška by rástla tempom 10 %, medziročné tempo rastu hypoték by sa mohlo priblížiť k úrovni 8 %.
Vývoj počtu a priemernej výšky čisto nových hypoték:
„V porovnaní s inými štátmi EÚ rastú hypotéky na Slovensku rýchlejšie ako medián, hoci za väčšinou krajín strednej a východnej EÚ zaostávajú. Naďalej rastú aj spotrebiteľské úvery, hoci mierne pomalšie ako v minulosti,“ dodáva NBS.
Ako vnímate súčasný pokles úrokov na hypotékach?
A kam sa dostali úrokové sadzby na hypotéky? Trend znižovania úrokov zo strany Európskej centrálnej banky sa postupne premieta aj do poklesu nákladov na požičiavanie si na Slovensku. Podľa údajov NBS, úrokové sadzby na nové hypotekárne úvery pokračovali v miernom poklese aj v druhom štvrťroku. V období od marca do júla tohto roka klesli zo 4,0 % na 3,7 %. V porovnaní s vrcholom, ktorý úroky dosiahli začiatkom roka 2024, tak doteraz poklesli o 1 percentuálny bod.
Zdá sa pritom, že Slováci pristupujú k splácaniu úverov na bývanie zodpovedne. Kreditná kvalita portfólia sa totiž nezhoršila. Podiel nesplácaných hypoték zostáva podľa NBS blízko svojich historických miním. „Aj pri spotrebiteľských úveroch, kde nastal mierny nárast podielu zlyhaných úverov ešte v prvom štvrťroku 2025, sa už situácia v druhom polroku 2025 nezhoršovala. Podiel zlyhaných úverov aj miera zlyhania zostali na stabilnej úrovni,“ dodáva NBS.