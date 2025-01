Témami rokovaní v Rusku boli ekonomické otázky i koniec vojny na Ukrajine, tvrdí Danko

Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR

Slovenská parlamentná delegácia sa v Rusku za dva dni stretla s dvoma členmi vlády Denisom Manturovom a Sergejom Lavrovom, s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom, aj s predsedníčkou Rady federácie Valentinou Matvijenkovou. Témami rokovaní boli ekonomické otázky, najmä v súvislosti s dodávkami zemného plynu, ale aj perspektíva ukončenia vojny na Ukrajine. V rozhovore to povedal podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).

Na parlamentnej úrovni podľa neho zástupcovia NR SR doplnili rokovania, ktoré otvoril premiér Robert Fico (Smer-SD) na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Výhrady opozície, podľa ktorej rokovania s ruskou stranou nepriniesli žiadne výsledky, sú podľa Danka výsledkom nekompetentnosti a neschopnosti posúdiť súvislosti. „Asi som mal priniesť Valáškovi matriošku, aby mal výsledok. To sú veci, ktoré sa nerodia zo dňa na deň,“ vyhlásil.

Dodal, že nie je normálne, aby sa u nás hovorilo o nákupe drahšieho francúzskeho jadrového paliva, ktoré v konečnom dôsledku aj tak pochádza z Ruska. Cez sprostredkovateľov sa k nám podľa Danka dováža aj skvapalnený ruský plyn. „V Rusku otvorene potvrdili, že americké a západné spoločnosti, ktoré nám dodávajú skvapalnený plyn, ho kupujú od nich,“ tvrdí predseda SNS.

Podľa Danka je na Slovensku cena plynu pre domácnosti na dnešnej úrovni len vďaka masívnym dotáciám od štátu, ktorý si na ne musí požičiavať. „Ak teraz neplatíte vyššiu cenu za plyn, neznamená to, že ten problém tu nie je,“ konštatoval.

Zodpovední politici preto podľa neho musia už teraz hľadať cesty k tomu, aby sa v horizonte najbližších rokov situácia s plynom stabilizovala. „Nechcite odo mňa, aby som sa k opozícii vyjadril viac ako tým, že jednoducho nerozumejú riadeniu štátu. Ľudia, ktorí tu s Matovičom vládli v rokoch 2020 – 2023, minuli 20 mld. eur, zadlžili Slovensko,“ vyhlásil Danko.

Na margo rokovania s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom predseda SNS povedal, že sa zaujímal o perspektívu mierových rokovaní o ukončení konfliktu na Ukrajine. „Roky mám nadštandardné vzťahy s pánom Lavrovom, takže bolo samozrejmé, že keď som tam, sa mu ohlásim,“ konštatoval Danko. Na stretnutí podľa vlastných slov zopakoval, že niektoré z mierových rokovaní by mohlo prebehnúť aj v Bratislave.

Pnutia vo vládnej koalícii sa podľa Danka podarí vyriešiť za predpokladu, že majú všetci aktéri úprimný záujem na pokračovaní vlády. „Niekedy nami zmietajú emócie, ale na konci dňa sme v týchto veciach chladne racionálni,“ tvrdí. Neformálne rozhovory podľa neho prebiehajú neustále.

Na to, aby boli na Slovensku vyhlásené predčasné voľby, je potrebná ústavná väčšina v parlamente. Danko si takúto situáciu vie predstaviť iba v prípade, že by hrozilo vymenovanie úradníckej vlády. „Ak by chcel Robert Fico zabrániť úradníckej vláde, sám by navrhol predčasné voľby,“ konštatoval.

Slovenská národná strana podľa neho pripravuje nový program orientovaný aj na výzvy v Európskej únii, ktorý by, spolu s novými politickými tvárami SNS, chcela predstaviť v máji.

Návšteva v Moskve mala byť podnet, aby aj iné štáty šli rokovať o mieri, hovorí Gašpar

Počas rokovaní v Moskve chcela delegácia poslancov Národnej rady (NR) SR vyslať signál, aby sa začalo hovoriť o tom, ako rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Slovenskí poslanci chceli podľa neho počuť objektívne informácie aj z ruskej strany, argumenty Ruska o dôvodoch začiatku konfliktu na Ukrajine označil za logické. Šéf SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko avizuje, že parlamentná delegácia sa do Moskvy chystá aj v máji na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. Počas rokovaní podľa svojich slov opakovane zdôrazňoval naše členstvo v EÚ a NATO a naše záväzky voči týmto organizáciám.

„Naša delegácia mala symbolicky dať podnet k tomu, aby začali rokovať aj ďalšie členské štáty na túto otázku a tlačili na politických lídrov vo vlastných krajinách ísť rokovať konečne o mieri,“ skonštatoval Gašpar. Prejav vôle uzavrieť mier a nájsť riešenie podľa neho existuje len z jednej strany. Kroky, najmä zo strany Ukrajiny, a niektoré rozhodnutia EÚ hodnotí ako gradujúce tento problém, nie ako ho upokojujúce.

Danko pripomenul, že slovenskí poslanci boli prvou parlamentnou delegáciou od začiatku konfliktu na Ukrajine. S ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom sa Danko rozprával o možnosti rokovaní o mieri. Lavrov Dankovi povedal o tom, že dostáva veľké množstvo ponúk od ázijských štátov na rokovanie medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom. „Takisto vidia, že situáciu chcú riešiť, uvedomujú si, že ten prvý krok musí urobiť Ruská federácia, Spojené štáty americké,“ dodal s tým, že delegácia apelovala na upokojenie situácie v súvislosti s konfliktom.

Šéf SNS vysvetlil, že nebol prekročený žiaden rámec slovenského ukotvenia v Európskej únii ani v NATO. „Opakovali sme, že sme členmi Európskej únie, ale máme právo hovoriť aj o reforme Únie,“ dodal. Rokovania sa týkali aj dodávok plynu na Slovensko. „Veľké množstvo skvapalneného plynu, ktoré kupujeme, je ruské, kupujeme ho štyrikrát drahšie,“ povedal s tým, že na trhu je plyn drahší, pretože nejde cez Ukrajinu.

Rusko podľa Gašpara vysvetlilo dôvody konfliktu tým, že sa cítilo ohrozené hrozbou rozširovania NATO. „Ich argumenty sa aspoň mne zdali logické,“ povedal podpredseda NR SR a pripomenul ohrozenie v blízkosti ukrajinsko-ruských hraníc. „Mali veľmi kritický pohľad na to, ako sa správala vládna elita na Ukrajine voči ruskej menšine,“ dodal s tým, že argumenty vrcholili tvrdeniami o genocíde ruskej menšiny. Na Slovensku sa podľa neho hovorí o probléme len z pohľadu Ukrajiny, no on žiada objektívne informácie aj z druhej strany. „Na druhej strane, samozrejme, padla aj otázka, či to bolo nutné riešiť vojnovým konfliktom a začatím podľa nich špeciálnej vojenskej operácie, ktorá už priniesla so sebou ohromné množstvo obetí na oboch stranách,“ povedal Gašpar s tým, že ruská strana podrobne opísala mierové rokovania zo začiatku konfliktu.

Gašpar ani Danko nerozumejú hystérii okolo ich cesty do Moskvy. Odmietli, že by návšteva ťahala Slovensko pod sféru vplyvu Ruska. Gašpar dodal, že počas rozhovorov obe strany zdôrazňovali potrebu nezasahovať si navzájom do vnútorných záležitostí krajín.