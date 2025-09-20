Taliansko získalo vyšší rating: Fitch ocenila fiškálnu obozretnosť a pozitívny výhľad ekonomiky

Ratingová agentúra Fitch Ratings zlepšila hodnotenie úverovej dôveryhodnosti Talianska. Toto rozhodnutie prichádza tesne po znížení ratingu Francúzska a signalizuje pozitívne prijatie úsporného plánu vlády premiérky Giorgie Meloniovej. TASR o tom informuje podľa správ AFP, APA a Fitch.

Fitch v piatok (19. 9.) zvýšila rating Talianska ako emitenta dlhodobých záväzkov v cudzej mene na BBB+ z BBB. Výhľad ratingu je stabilný. Agentúra tiež zlepšila rating krátkodobých záväzkov na F1 z F2.

Fitch zlepšila úverovú známku tretej najväčšej ekonomiky eurozóny prvýkrát od roku 2021. Ako dôvod uviedla nárast dôvery, že verejné financie krajiny idú správnym smerom. „Podporuje to rastúca fiškálna obozretnosť“ a záväzok splniť ciele v rámci nového fiškálneho rámca EÚ, dodala agentúra a ako ďalšie pozitívne faktory uviedla stabilné politické prostredie a pokračujúce reformy.

Taliansko v minulom roku znížilo schodok verejných financií na 3,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 7,2 % HDP v roku 2023. Fitch očakáva, že deficit bude pokračovať v poklese aj v rokoch 2025 až 2027. Tento rok počíta so schodkom 3,1 % HDP (oproti oficiálnemu cieľu 3,3 %).

Taliansky verejný dlh klesol v rokoch 2020 až 2024 o viac ako 20 percentuálnych bodov a vrátil sa na úroveň spred pandémie rýchlejšie, ako sa očakávalo. Fitch predpokladá, že dlh v krátkodobom horizonte mierne stúpne zo 135,3 % HDP v roku 2024 na 137,5 % v roku 2026. Potom by sa však mal začať opäť znižovať a v roku 2030 sa podľa agentúry dostane na 134 % HDP.

