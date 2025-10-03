Talianska vláda zhoršila prognózu rastu ekonomiky, verejný dlh ďalej stúpa

Talianska vláda zhoršila prognózu rastu na tento aj budúci rok. Na druhej strane dodala, že rozpočtový deficit momentálne dosahuje Európskou úniou požadovanú úroveň. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Vláda najnovšie odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Talianska vzrastie tento rok o 0,5 %. Na budúci rok by sa mal rast ekonomiky mierne zrýchliť na 0,7 %. Pôvodne však počítala na tento rok s rastom o 0,6 % a v budúcom roku o 0,8 %.
Aj predchádzajúce odhady už zahrnovali vplyv poklesu exportu v dôsledku zavedenia vysokých dovozných ciel Spojenými štátmi. Taliansko je z krajín Európy tretím najväčším vývozcom do USA.
Krajina si lepšie počína v oblasti rozpočtového deficitu. Po minuloročnej úrovni 3,4 % HDP by Taliansko malo tento rok dosiahnuť rozpočtový schodok 3 % HDP. Vláda pôvodne odhadovala, že v tomto roku dosiahne rozpočtový deficit 3,3 % HDP.
Na budúci rok by mal ešte klesnúť, a to na 2,8 % HDP. Vláda tak potvrdila pôvodný odhad pre budúcoročný schodok, pričom túto úroveň deficitu očakáva aj v roku 2027.
Na druhej strane, verejný dlh naďalej zostáva po Grécku druhý najvyšší v eurozóne. Vlani dosiahol dlh Talianska 134,9 % HDP, tento rok by mal vzrásť na 136,2 % HDP. V raste by mal pokračovať aj na budúci rok, pričom vláda očakáva, že dosiahne 137,4 % HDP.
Až od roku 2027 počíta talianska vláda s postupným poklesom verejného dlhu. V danom roku ho očakáva na úrovni 137,3 % HDP a v roku 2028 by mal klesnúť na 136,4 % HDP. To znamená, že v roku 2028 bude dlh stále vyšší, než je jeho tohtoročná odhadovaná úroveň.