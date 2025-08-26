Talianska vláda plánuje získať miliardy od bánk na zníženie daní v roku 2026

Talianska vláda hľadá spôsob, ako získať prostriedky na zafinancovanie nižších daní v budúcoročnom rozpočte. V tejto súvislosti chce rokovať s domácimi bankami o podmienkach, za akých by mohli poskytnúť štátnej kase ďalšiu finančnú podporu. Uviedli to poslanci za vládne strany v rozhovore pre agentúru Reuters.
Najnovšie plány vlády predstavujú ďalší tlak na taliansky bankový sektor potom, ako sa dostal pod paľbu kritiky, že napriek rekordným ziskom neponúka klientom vyššie úroky či firmám lepšie úverové podmienky. „Keď sa začne hovoriť o rozpočte, je jasné, že sa pozeráte aj na príspevky od bánk,“ povedal Marco Osnato, hlavný ekonomický poradca zo strany Bratia Talianska premiérky Giorgie Meloniovej. Rozpočet plánuje vláda schvaľovať v polovici októbra.
Podľa talianskej odborovej organizácie FISAC CGIL vykázalo sedem najväčších talianskych bánk v minulom roku kombinovaný zisk na úrovni 25 miliárd eur. Veľkú časť ziskov vyplatili investorom a zredukovali aj počet pobočiek, zhruba o 5 %.
Talianskemu rozpočtu prispeli banky sumou viac než 4 miliardy eur po tom, ako vláda prišla koncom minulého roka s balíkom opatrení. Vláda však potrebuje ďalšie financie, aby mohla znížiť daňové zaťaženie strednej triedy, zároveň však aby splnila podmienku zníženia rozpočtového deficitu pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2024 dosiahol schodok 3,8 % HDP.
Andrea de Bertoldi z vládnej strany Liga uviedol, že vláda nechce uvaliť na bankový sektor povinné platby. „Hovoríme o určitých formách príspevkov na podporu ekonomiky, na ktorých sa chceme s bankami dohodnúť,“ povedal De Bertoldi.