Talianska vláda plánuje mimoriadny odvod pre banky: O koľko môžu prísť najväčšie finančné domy?

Talianska premiérka Giorgia Meloniová plánuje v rámci zákona o štátnom rozpočte na rok 2026 požiadať banky o príspevok. Vláda nemá v úmysle trestať bankový systém, môže však, rovnako ako minulý rok, požiadať banky o podporu, uviedla Meloniová v utorok (7. 10.) večer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
V roku 2022 trhová kapitalizácia piatich najsilnejších bánk predstavovala 82 miliárd eur. V súčasnosti dve najväčšie z nich, Intesa Sanpaolo a UniCredit, dosahujú každá samostatne po približne 100 miliárd eur. Zisky vyplývajú predovšetkým zo zvýšených provízií. Bankový sektor dosiahol mimoriadne pozitívne výsledky aj v prvom polroku tohto roka, čo obnovilo diskusiu o zavedení mimoriadnej dane.
Dodatočné zdanenie odmieta najmä strana Forza Italia ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho. Minister financií Giancarlo Giorgetti zo strany Liga zase hovorí o nutnosti nájsť kompromis, ktorý by bankám nepriniesol nadmernú záťaž. Dodatočné príjmy z mimoriadneho odvodu by mali podľa jeho zástancov prispieť k úľavám v oblasti dane z príjmov.