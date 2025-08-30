Talianska ekonomika sa po dvoch rokoch prepadla, inflácia klesá vďaka lacnejšej energii

Talianska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku pokles, prvý za ostatné dva roky. Uviedol to tento týždeň taliansky štatistický úrad ISTAT, ktorý potvrdil predbežný odhad. Úrad okrem toho zverejnil údaje o vývoji inflácie za august a podľa nich sa inflácia zmiernila. Informoval o tom portál RTTNews.
Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska klesol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %, uviedli štatistici. Potvrdili tak predbežný odhad z konca júla. Je to prvý pokles ekonomiky od 2. štvrťroka 2023, pričom nasledoval po raste v 1. kvartáli o 0,3 %.
Za poklesom je najmä vývoj zahraničného obchodu, ale aj spotreba domácností. Export Talianska klesol, zatiaľ čo dovoz zaznamenal rast. Navyše, spotreba domácností stagnovala.
Aj na medziročnej báze sa vývoj talianskej ekonomiky zhoršil, aj keď pokračovala v raste. Zatiaľ čo v 1. kvartáli dosiahla rast na úrovni 0,7 %, v 2. štvrťroku vzrástla o 0,4 %. Aj v tomto prípade aktualizované údaje potvrdili predbežný odhad.
Štatistici zároveň zverejnili údaje o vývoji inflácie za tento mesiac. Tie ukázali, že spotrebiteľské ceny v Taliansku vzrástli medziročne o 1,6 % po 1,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia očakávali zotrvanie inflácie na júlovej úrovni.
K zmierneniu inflácie prispeli ceny energií, ktoré klesli o 4,4 %. Tempo poklesu sa tak zrýchlilo, keď v júli zaznamenali medziročný pokles o 3,4 %.
Na druhej strane, ceny čerstvých potravín zrýchlili tempo rastu. Zatiaľ čo v júli vzrástli medziročne o 5,1 %, v auguste sa zvýšili o 5,6 %.
Na rozdiel od celkovej inflácie sa jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, zrýchlila. V júli dosiahla 2 %, v auguste potom 2,1 %.